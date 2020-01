„Ką tik patvirtinome, kad „Sebin“ pareigūnai yra prezidento Guaido biuro viduje“, – žurnalistams sakė Delsa Solorzano.

J. Guaido prieš metus pasiskelbė laikinuoju Venesuelos prezidentu, mesdamas iššūkį šalies prezidento Nicolo Maduro režimui. Šio žingsnio teisėtumą pripažino daugiau kaip 50 valstybių, įskaitant Jungtines Valstijas.

Anksčiau šiemet N. Maduro, kuriam valdant naftos turtingą Venesuelą ištiko gili ekonominė krizė, bandė neleisti perrinkti J. Guaido Nacionalinės Asamblėjos vadovu.

Opozicija taip pat informavo, kad vienas įstatymų leidėjas, Ismaelis Leonas, buvo sulaikytas antradienį. Tuo metu jis vyko į Nacionalinę Asamblėją.

Venesueliečių pareigūnai nekomentuoja pranešimo apie I. Leono sulaikymą.

„Baili diktatūra! Kol manęs nėra ir aš renku paramą, kad įveiktume tragediją, kurią mes, venesueliečiai, patiriame, jie begėdiškai demonstruoja, kokie jie yra“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Londone viešintis J. Guaido.

Pastatą, kur įsikūręs J. Guaido biuras, antradienio popietę buvo apsupę ginkluoti „Sebin“ pareigūnai juodais drabužiais.

Kai prasidėjo krata, biure nieko nebuvo, o keliems įstatymų leidėjams nebuvo leista ten patekti, nurodė opozicija.

„Kad ir kokia procedūra ten vyksta, jie ją vykdo be leidimo... be liudininkų ir kratos orderio“, – prie to pastato kalbėjo D. Solorzano.

Įstatymų leidėjas Angelas Torresas nurodė, kad agentai „staigiai įėjo“ į biurą. Opozicija būgštauja, kad jie gali suklastoti kokius nors įkalčius.

36-erių J. Guaido ignoravo jam paskelbtą draudimą išvykti iš šalies ir nuskrido į Londoną derybų su Jungtinės Karalystės premjeru Borisu Johnsonu. Vėliau jis žada dalyvauti Šveicarijoje vykstančiame Davoso Pasaulio ekonomikos forume.

Pirmadienį J. Guaido apsilankė Bogotoje ir Kolumbijoje, taip pat susitiko su JAV valstybės sekretoriumi Mike'u Pompeo, kuris pažadėjo didesnę Vašingtono paramą siekiant nuversti N. Maduro.

Nepaisant tarptautinės paramos, opozicijos pastangos išversti N. Maduro iš posto yra įstrigusios; jį vis dar palaiko įtakingos ginkluotosios pajėgos ir tokios sąjungininkės kaip Kinija, Rusija ir Kuba.