„Venesuelos rinkimai buvo apgaulė: jie nebuvo nei laisvi, nei sąžiningi. Neteisėti šio netikro proceso rezultatai yra dar vienas smūgis garbingai demokratinei Venesuelos tradicijai“, – pranešime sakė M. Pence'as. „Jungtinės Valstijos ramiai nesėdės Venesuelai griūvant ir besitęsiant jos drąsių žmonių vargui“, – sakoma viceprezidento pranešime. JAV valstybės sekretorius savo ruožtu pirmadienį pagrasino paskelbti naujų sankcijų Venesuelai dėl jos kontroversiškų rinkimų. „Jungtinės Valstijos kartu su demokratinėmis šalimis remia Venesuelos žmones ir imsis staigių ekonominių ir diplomatinių veiksmų, kad paremtų jų demokratijos atkūrimą“, – pranešime sakė M. Pompeo. „Kol Maduro režimas laisvais, sąžiningais ir skaidriais rinkimais neatkurs Venesueloje demokratinio kelio, jo vyriausybė susidurs su tarptautinės bendruomenės izoliacija“, – pridūrė JAV valstybės sekretorius.

