Bepilotės skraidyklės sprogimas, per kurį buvo sužaloti septyni kariai, įvyko per šeštadienį Karakase surengtą karinį paradą, transliuotą per televiziją. Kiek vėliau atsakomybę už jį prisiėmė grupuotė, pasivadinusi „Nacionalinis karių su marškinėliais judėjimas“. „Priešinga kario garbei vyriausybėje laikyti tuos, kurie ne tik pamiršo Konstituciją, bet ir pavertė valstybės tarnybą nepadoriu būdu praturtėti“, – savo pranešime paskelbė ta grupuotė. Pranešimas buvo perduotas JAV gyvenančiai opozicijos žurnalistei Patriciai Poleo (Patrisijai Poleo), kuri jį perskaitė savo „YouTube“ kanale. „Jei vyriausybės tikslas yra pasiekti kaip tik įmanoma daugiau laimės, negalime toleruoti, kad gyventojai alksta, kad sergantieji neturi vaistų, kad valiuta neteko vertės ar kad švietimo sistema ne šviečia ar moko, o tik skiepija komunizmą“, – sakoma pranešime. Susiję straipsniai: Kubos parlamentas priėmė naują konstituciją TVF: Venesuelos laukia „ekonominė griūtis“ „Venesuelos žmonės, kad sėkmingai užbaigtume šią emancipacinę kovą, turime išeiti į gatves, nesigręžiodami atgal“, – teigiama jame. N. Maduro dėl tariamo pasikėsinimo į jo gyvybę apkaltino kaimyninę Kolumbiją ir neįvardintus amerikiečių „finansuotojus“. Kai kurie jo pareigūnai dėl sprogimo kaltino Venesuelos opoziciją. Kolumbija neigia kaip nors prisidėjusi prie šio incidento. „Tai buvo ataka siekiant mane nužudyti, šiandien mane bandyta nužudyti“, – pareiškė N. Maduro. Jis pasakojo apie „priešais mane sprogusį skraidantį objektą“. Venesuelos prezidentas pareiškė, kad įtariamieji yra suimti, o pareigūnai vykdo tyrimą. Kiek anksčiau socialiniame tinkle „Twitter“ minėtas judėjimas pareiškė, kad jam priklauso „patriotiški kariai ir civiliai, lojalūs Venesuelos žmonėms ir siekiantys išgelbėti diktatoriaus valdomos šalies demokratiją“.

