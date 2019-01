„Pavedžiau Venesuelos užsienio reikalų ministrui pradėti nuodugnią santykių su Jungtinėmis Valstijomis peržiūrą ir imtis politinių priemonių“, – sakė N. Maduro televizijos „Telesur“ eteryje. Taip Venesuelos vadovas reagavo į JAV viceprezidento Mike'o Pence'o pareikštą paramą opozicijos lyderiui Juanui Guaido. M. Pence'as taip pat pavadino N. Maduro „diktatoriumi, neturinčiu teisinio pagrindo būti valdžioje“. Pirmadienį Venesuelos sostinėje mėginta surengti maištą. Po šio incidento Aukščiausiasis Teismas nušalino nuo pareigų Nacionalinio Susirinkimo pirmininką ir opozicijos lyderį J. Guaido. Šis savo ruožtu paragino sostinės Karakaso ir kitų šalies miestų gyventojus trečiadienį išeiti į gatves protestuoti.

