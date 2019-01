56 metų N. Maduro buvo prisaikdintas Aukščiausiojo Teismo pirmininko Maikelio Moreno, skambant plojimams ir džiugiems šūksniams tarp šimtų žiūrovų, susirinkusių į inauguracijos ceremoniją sostinėje Karakase. Šią ceremoniją boikotavo Europos Sąjunga, JAV ir Venesuelos kaimynės Pietų Amerikoje.

