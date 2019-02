Įraše, paskelbtame prieš Karakase prasidedant priešingų politinių stovyklų šalininkų atskiriems mitingams, paradinę uniformą F. Yanezas sako atmetąs N. Maduro „erzinantį ir diktatorišką valdymą“. Praeitą savaitę laikinuoju prezidentu pasiskelbęs J. Guaido sulaukė svaraus tarptautinio palaikymo, tačiau N. Maduro iki šiol buvo remiamas įtakingos Venesuelos kariuomenės vadovybės.

