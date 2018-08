Išvakarėse apie tokius planus paskelbė Asamblėjos vadovas Diosdado Cabello. „Vienintelis Nacionalinės konstitucinės asamblėjos rytdienos dienotvarkės punktas – klausimas dėl parlamentaro neliečiamybės panaikinimo tų (asmenų), kurie prisidėjo prie pasikėsinimo nužudyti mūsų brolį prezidentą Maduro“, – parašė jis savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“. Kolumbijoje gyvenantis J. Borgesas pasikėsinimą į prezidentą pavadino surežisuotu farsu. „Kalbant apie šios atakos farsą, jumis netiki nei šalis, nei pasaulis; visi žinome, kad tai buvo surežisuota, kad būtų persekiojami ir represuojami tie iš mūsų, kurie priešinasi jūsų diktatūrai“, – tviteryje parašė J. Borgesas. Susiję straipsniai: Brazilija uždarė ir vėl atidarė sieną migrantams iš Venesuelos Kolumbijos lyderis smerkia Maduro kaltinimus dėl pasikėsinimo jį nužudyti Kiek anksčiau N. Maduro valstybinės televizijos eteryje apkaltino J. Borgesą ir kitus opozicijos veikėjus dėl tariamo pasikėsinimo į savo gyvybę praėjusį savaitgalį. Pasak jo, už 50 mln. dolerių (per 43 mln. eurų) šiame pasikėsinimo plane dalyvavo 11 asmenų, tarp jų Venesuelos politikai, gyvenantys Kolumbijoje ir JAV. Karakasas ketina siekti jų ekstradicijos. Venesuelos prezidentas N. Maduro šeštadienį pareiškė išvengęs „pasikėsinimo nužudyti“ ant bepilotės skraidyklės įtaisytu sprogmeniu per Karakase vykusi karinį paradą.

