„Twitter“ paskyroje išplatintame vaizdo įraše J. Guaido ragina žmones ir kariškius sukilti ir paremti jo iniciatyvą. Įraše jis matomas kalbantis vyrų, vilkinčių karines uniformas apsuptyje. Taip pat šalia matomas kitas opozicijos veikėjas Leopoldo Lapezas, kuriam taikomos namų arešto salygos, skelbia guardian.co.uk.

„Šalies ginkluotosios pajėgos priėmė teisingą sprendimą ir pasikliauja Venesuelos žmonių parama“, – įraše sako J. Guaido.

Naujienų agentūra „Associated Press“ skelbia, kad Leopoldo Lapezą, kuriam buvo taikomos namų arešto sąlygos, išvadavo Venesuelos kariuomenė.

AP taip pat skelbia, kad sostinės Karakaso gatvėse matoma nedidelė, bet ginkluota karių grupuotė su J. Guaido priešakyje.

Pasak J. Guaido, Venesuelos kariškiai deklaruoja pasirengimą padėti nušalinti šalies prezidentą Nicolas Maduro.

„Ta akimirka yra dabar“, – klipe sako opozicijos lyderis, stebint jo politiniam globėjui L. Lopezui ir keliems gerai ginkluotiems kariams su vienu šarvuočiu.

L. Lopezui namų areštas buvo taikomas nuo 2017 metų. Jis atliko labai svarbų vaidmenį iškeliant J. Guaido, kaip opozicijos lyderį, kuomet pavedė jam vadovauti Nacionalinei asamblėjai iš karto po to, kai N. Maduro pradėjo eiti savo antrą kadenciją. Netrukus kitos šalys, įskaitant JAV ir kaimynines Lotynų Amerikos šalis, pripažino J. Guaido teisėtu šalies lyderiu ir apkaltino N. Maduro nesąžiningais rinkimais.

Venesuelos socialistų partijos lyderis Diosdado Cabello paragino žmones susitelkti prie prezidento rūmų ir apginti N. Maduro nuo „mažos grupės išdavikiškų karių, remiamų JAV“.

Paramą J. Guaido išreiškė JAV senatorius iš Floridos Marco Rubio.

This is the moment for those military officers in #Venezuela to fulfill their constitutional oath & defend the legitimate interim President @jguaido in this effort to restore democracy. You can write history in the hours & days ahead.