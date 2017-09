Apie tai valstybės vadovas netikėtai pranešė antradienį Karakase vykusiame vyriausybės posėdyje, kurį transliavo televizija. N. Maduro ministrams sakė, kad sutinka dalyvauti Dominikos prezidento Danilo Medinos ir buvusio Ispanijos premjero Jose Luiso Rodriguezo Zapatero tarpininkaujamose derybose. „J. L. Rodriguezas Zapatero ir prezidentas D.Medina labai gerai žino, kad aš pasisakau už šį dialogą“ , - pažymėjo jis. Vyriausybės atstovu derybose N.Maduro pasirinko įtakingą Karakaso politiką Jorge Rodriguezą, kuris, pasak prezidento, „per kelias artimiausias valandas“ išvyks į Dominikos Respubliką. Savo ruožtu opozicija pranešė, kad trečiadienį susitiks su Dominikos prezidentu D. Medina, tačiau perspėjo, jog tai dar nereiškia, kad pradedamos oficialios derybos su vyriausybe. Susiję straipsniai: Venesuelos pietryčiuose per susišaudymą su kariais žuvo 11 įtariamų nusikaltėlių Venesueloje opozicijos lyderiai bus teisiami už išdavystę „Simbolinių gestų laikas jau baigėsi“ , - rašoma opozicinių jėgų koalicijos išplatintame pareiškime. „Tam, kad būtų pradėtos rimtos derybos, mes reikalaujame skubių veiksmų, kurie atspindėtų nuoširdų norą išspręsti nacionalines problemas, o ne laimėti laiko“ , - priduriama jame. Naftos turtinga Venesuela šiuo metu išgyvena ekonomikos krizę, dėl kurios šalies gyventojams trūksta būtiniausių maisto produktų ir vaistų. Dėl kritusių pasaulinių naftos kainų Venesuelai ėmė stigti užsienio valiutos, reikalingos būtiniausių prekių importui. Nuo balandžio iki liepos šalyje per antivyriausybinius protestus žuvo 125 žmonės. N. Medina ir J. L. R. Zapatero tikisi, kad jų bandymas padėti rasti išeitį iš Venesuelą krečiančios krizės bus sėkmingesnis už Vatikano ir Pietų Amerikos šalių bloko, tarpininkavusių pernai spalį vykusioms vyriausybės ir opozicijos atstovų deryboms, pastangas. Po mėnesio šios derybos nutrūko, opozicijai apkaltinus vyriausybę, kad ši nesilaiko ankstesnių susitarimų paleisti politinius kalinius ir pradėti pasiruošimą rinkimams.

