Generalinis prokuroras Tarekas Saabas pareiškime nurodė, kad F. Guevara, artimas opozicijos vadovo Juano Guaido sąjungininkas, Bolivaro nacionalinės žvalgybos tarnybos (SEBIN) buvo sulaikytas dėl „ryšių su ekstremistinėmis ir sukarintomis grupėmis, susijusiomis su Kolumbijos vyriausybe“.

Kolumbija drauge su JAV yra tarp griežčiausių Venesuelos prezidento Nicolas Maduro kritikų.

„Jis bus apkaltintas terorizmu, išpuoliais prieš konstitucinę tvarką, sąmokslu įvykdyti nusikaltimą ir išdavyste“, – sakė T. Saabas.

F. Guevarą, parlamentaru išrinktą per 2015 metų rinkimus, kai J. Guaido vadovaujama opozicija perėmė parlamento kontrolę, socialistų vyriausybė anksčiau kaltino smurto per protestus prieš N. Maduro skatinimu. Vėliau per susirėmimus, vykusius nuo 2017-ųjų balandžio iki tų pačių metų liepos, žuvo maždaug 125 žmonės.

Prokuratūrai sankcionavus kaltinimus, F. Guevara pabėgo į Čilės ambasadą Karakase, bet galiausiai N. Maduro suteikė jam malonę, ir politikas pernai rugsėjį buvo paleistas.

Sulaikomas žvalgybos agentų vienoje Karakaso gatvėje 35 metų buvęs studentų lyderis iš savo automobilio skelbė informaciją socialiniuose tinkluose.

„Linkėjimai mano šeimai. Labai gailiuosi, kad patiriate šias kančias. Tikiuosi, jos bus trumpos“, – per tiesioginę transliaciją pasakė jis.

Vyriausybė sieja F. Guevarą ir jo politinį globėją Leopoldo Lopezą (Leopoldą Lopesą), dabar gyvenantį Ispanijoje, su smurtiniais, mažiausiai 26 gyvybių pareikalavusiais praėjusios savaitės susirėmimais Karakase.

„Jie nori apsimesti demokratais“, bet „sudaro sąjungą su nusikaltėliais“, sakė N. Maduro, bet F. Guevaros bylos tiesiogiai nepaminėjo.

„Kai kurie šių sluoksnių... suteikėme jiems malonę dėl ankstesnių bylų, bet jie... iškart prisideda ir ieško nusikaltėlių, moka smurtinėms grupėms ir rengia nužudymus“, – pareiškė prezidentas.