Venesueloje per stiprias liūtis žuvo 15 žmonių

Po kelias valandas trukusių liūčių Mokotijeso slėnyje – žemės ūkio regione turistų pamėgtoje vakarinėje Meridos valstijoje – nuo kalnų šlaitų ritosi akmenys.

Prezidento Nicolas Maduro vardu Meridą prižiūrintis pareigūnas Jehysonas Guzmanas sakė, kad patvirtinta 15 žmonių žūtis.

Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizduose matyti automobilius nešantis vandens srautas Tovaro kaime, purvo užlietos ar tarp medžių šaknų įstrigusios mašinos, purve gulintys akmenys ir baldai.

Meridos gubernatorius Ramonas Guevara sakė, kad Mokotijeso upė patvino ir užliejo Tovarą, kur nutrauktas elektros tiekimas ir telefono ryšys. Į kaimą vedantys keliai neišvažiuojami.

„Tai dramatiška, liūdna ir beviltiška situacija. Nelengva viską prarasti, dar sunkiau – šeimos narius, – naujienų agentūrai AFP sakė Meridoje gyvenantis žurnalistas Jesus Quintero. – Tai 2005-ųjų tragedijos pasikartojimas.“

Tais metais po liūčių Meridoje žuvo 41 žmogus, dar 52 dingo.

Smarkiai lijo ir kitose Venesuelos dalyse, įskaitant sostinę Karakasą. N. Maduro per nacionalinę televiziją sakė, kad nuo liūčių šalyje nukentėjo per 35 tūkst. žmonių, sugriauta per 8 tūkst. namų.

Vyriausybinis meteorologijos institutas įspėjo, kad iš krantų gali išsilieti šešios upės. Aukščiausio laipsnio pavojus paskelbtas trijose valstijose – Bolivaro, Gvariko ir Sulijos.