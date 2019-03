„Nuo vakar iki šiandien 15 žmonių mirė, nes (jiems) nebuvo atlikta dializė“, - sakė teisės į medicinos priežiūrą grupės „Codevida“ direktorius Francisco Valencia (Fransiskas Valensija). „Žmonių, kuriems sutrikusi inkstų veiklą, padėtis labai sunki, kritinė. Kalbame apie 95 proc. dializės skyrių, o šiandien šis skaičius tikriausiai pasiekė 100 procentų – jie paralyžiuoti dingus elektrai“, – pridūrė F. Valencia. Jis pridūrė, kad šalyje tęsiantis elektros tiekimo sutrikimams pavojus gresia daugiau kaip 10 200 žmonių, priklausomų nuo dializės procedūrų. Venesueliečiai nuo ketvirtadienio popietės kenčia nuo didžiausios elektros tinklų avarijos per šios naftą eksportuojančios šalies istoriją padarinių. Prezidento Nicolas Maduro (Nikolo Maduro) vyriausybė teigia, kad JAV surengė kibernetinę ataką prieš Venesuelos elektros tinklų valdymo sistemas. Susiję straipsniai: Venesuelai antrą parą gyvenant be elektros, Guaido ir Maduro planuoja mitingus Planuojama Sausumos pajėgų štabo struktūrą priartinti prie JAV kariuomenės divizijos štabo struktūros Jungtinės Valstijos remia laikinuoju prezidentu pasiskelbusį opozicijos lyderį Juaną Guaido (Chuaną Gvaidą). Jį šalies lyderiu dabar pripažįsta daugiau kaip 50 valstybių. Dingusi elektra Venesueloje AFP / Scanpix N. Maduro šeštadienį sakė savo šalininkams, kad daugiau kaip 70 proc. vartotojų elektros tiekimas jau buvo atkurtas, bet vidurdienį esą buvo surengta dar viena kibernetinė „ataka prieš vieną iš nepriekaištingai veikusių generatorių. Tai sutrikdė ir niekais pavertė viską, ką buvome pasiekę“. Karakase, taip pat Mirandos ir Vargaso valstijose, kuriose yra pagrindiniai šalies tarptautiniai oro ir jūrų uostai, elektros tiekimas protarpiais būdavo atkuriamas, bet vakariniai Barinaso, Tačyros ir Sulijos regionai toliau gyvena be šviesos. Gyventojai perka degalus generatoriams Šeštadienį Venesuelos degalinėse nusidriekė ilgos eilės - be elektros likę šalies gyventojai perka degalus generatoriams, praneša „Interfax“, remdamasi vietos žiniasklaida. Daug žmonių būriuojasi ir prie specialių įtaisų su saulės baterijomis, kad įkrautų mobiliuosius telefonus ir nešiojamuosius kompiuterius. Nedirba Karakaso oro uostas, atšaukti visi skrydžiai. Civilinės aviacijos stebėjimo tarnybos duomenimis, Venesuelos oro erdvėje pasirodo tik vienas kitas lėktuvas. Uždarytas šalies sostinės metropolitenas, kasdien perveždavęs po du milijonus keleivių. Nedirba parduotuvės. Dingusi elektra Venesueloje AFP / Scanpix Sunkiausia padėtis ligoninėse. Tose medicinos įstaigose, kurios turi generatorius, jie naudojami tik išskirtiniais atvejais. Venesuelos valdžia pareiškė, kad elektros energijos tiekimą sutrikdė kibernetinė ataka, kuri buvo surengta iš JAV teritorijos. Opozicija dėl susiklosčiusios padėties kaltina blogai dirbančią šalies vyriausybę. Venesuelos energetikai ne kartą pareiškė, jog avarijas šioje šakoje nulemia tai, kad trūksta išteklių tinklų ir pastočių profilaktinei priežiūrai.

