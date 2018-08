Asamblėjos vadovas Diosdado Cabello pareiškė, kad iš opozicijos įstatymų leidėjų dėl tariamo pasikėsinimo į prezidento gyvybę bus atimta teisinė neliečiamybė. „Kai ateina teisingumas, jis smogia smarkiai“, – pareiškė D. Cabello. Kalbėdamas per televiziją ir radiją N. Maduro pasikėsinimu į savo gyvybę apkaltino opozicijos įstatymų leidėją Juaną Requesensą ir ištremtą opozicijos lyderį Julio Borgesą. J. Requesenso partija „Už teisingumą“ (Primero Justicia, PJ) pranešė, kad jis ir jo sesuo Rafaela buvo suimti per žvalgybos tarnybos SEBIN reidą. Venesuelos prezidentas N. Maduro šeštadienį pareiškė išvengęs „pasikėsinimo nužudyti“ ant bepilotės skraidyklės įtaisytu sprogmeniu, valstybinei televizijai tiesiogiai parodžius susirūpinusį prezidentą, kai per Karakase vykusi karinį paradą nugriaudėjo sprogimas.











3 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.