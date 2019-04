Venesueloje bandoma nuversti Maduro: kariuomenės vadas prakalbo apie galimą „kraujo praliejimą“

„Twitter“ paskyroje išplatintame vaizdo įraše J. Guaido ragina žmones ir kariškius sukilti ir paremti jo iniciatyvą. Įraše jis matomas kalbantis vyrų, vilkinčių karines uniformas apsuptyje. Taip pat šalia matomas kitas opozicijos veikėjas Leopoldo Lopezas, kuriam taikomos namų arešto salygos, skelbia guardian.co.uk.

„Šalies ginkluotosios pajėgos priėmė teisingą sprendimą ir pasikliauja Venesuelos žmonių parama“, – įraše sako J. Guaido.

Kaltina naudojant ne tik gumines kulkas

Portalo guardian.co.uk kalbintas sužeistas protestuotojas tikina, kad juos vaikantys pareigūnai šaudo ne tik guminėmis kulkomis. Nors 25-erių vaikiną, bandantį padėti žmonėms pasitraukti nuo gatvės, sužeidė guminiais šaudmenimis, jis žurnalistams parodė ir iššautų kulkų gilzes. Pasak jauno vyro, kulkas naudoja nacionalinė gvardija.

Šarvuotis rėžėsi į žmones

Venesuelos saugumo pajėgų šarvuotis antradienį įsirėžė į demonstrantus, mitinguojančius prie vienos kariuomenės bazės Karakase, pranešė vietos žiniasklaida.

Skynews.com publikuotame vaizdo įraše matomi šarvuočiai vaiko protestuotojus.

Per incidentą buvo sužeista mažiausiai 19 žmonių; jiems padėjo kiti žmonės, dalyvaujantys protesto akcijoje, vyriausybei pažadėjus nuslopinti „mėginimą įvykdyti valstybės perversmą“.

Venezuelan police vehicles drive into crowds of protesters believed to be loyal to opposition leader Juan Guaido.

Get live updates on this breaking story: https://t.co/K8s9nqFpBE pic.twitter.com/IVFn9SC77Z

— Sky News (@SkyNews) April 30, 2019







Saugumo pajėgos mėgino išvaikyti protestuotojus, susirinkusius prie La Karlotos oro pajėgų bazės, kur opozicijos lyderis J. Guaido paragino karius prisidėti prie šalies prezidento N. Maduro nušalinimo.

Policija ir saugumo pajėgos prieš protestuotojus panaudojo ašarines dujas ir vandens patrankas. Protestuotojai savo ruožtu svaidė į policininkus ir karius akmenis bei Molotovo kokteiliais.

Per susirėmimus pašautas karys

Venesueloje per antradienį įsiplieskusius susirėmimus buvo pašautas prezidento Nicolas Maduro vyriausybei ištikimas karys, paskelbė gynybos ministras Vladimiras Padrino, opozicijos lyderiui Juanui Guaido pareiškus, kad dalis kariškių sutiko padėti jam nuversti šalį valdantį socialistą.

„Smerkiu šį smurtinės agresijos incidentą, per kurį nukentėjo pulkininkas Yerzonas Jimenezas Baezas,.. kuris buvo pašautas į kaklą“ netoli Karakase esančios karinės bazės, kur prieš N. Maduro valdymą protestavo J. Guaido šalininkai, socialiniame tinkle „Twitter“ parašė V. Padrino.

Ministras pridūrė, kad laiko „opozicijos politinius lyderius“ atsakingus už tą incidentą.

Perspėjo apie galimą „kraujo praliejimą“

Tuo metu Venesuelos kariuomenės vadas antradienį perspėjo apie galimą „kraujo praliejimą“ šioje krizės paveiktoje Lotynų Amerikos šalyje, kariškiams stengiantis numalšinti tai, ką Karakasas vadina pasikėsinimu įvykdyti perversmą.

Generolas Vladimiras Padrino, kuris taip pat vadovauja Gynybos ministerijai, pareiškė, kad laiko opoziciją „atsakingą už bet kokį smurto aktą, mirtį ar kraujo praliejimą“. Be kita ko, V. Padrino išreiškė paramą prezidentui Nicolas Maduro.

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) April 30, 2019



„Reuters“ praneša, kad netoli mitingo, į kurį ant greitkelio viaduko susirinko J. Guado rėmėjai, pasigirdo šūviai. Spėjama, kad šaudyta tikra amunicija. Susišaudymas kilo tarp J. Guaido remiančių karių ir N. Madurui ištikimų kariškių La Carlota kariuomenės bazėje, esančioje netoli mitingo vietos.

Venesuelos televizijos kanalas skelbia vaizdo įrašą, kuriame matomi J. Guaido ištikimi kariai, nuginkluojantys savo kolegas šarvuotose transporto priemonėse.

Funcionarios de la Guardia Nacional que apoyan a @jguaido , presionan a compañeros militares para que desciendan de la tanqueta en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de El Recreo, en Caracas. #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/0XKjLU0Nc5 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) April 30, 2019





Vaizdo įrašuose iš įvykio vietos matyti, kaip pasigirdus šūviams vietos gyventojai ėmė bėgti tiltu. Apie nukentėjusiuosius kol kas neskelbiama.

„Susidūrėme ir šiuo metu išformuojame nedidelę išdavikiškų kariškių grupę, užėmusią pozicijas (Karakaso) Altamiros skirstomajame kelyje, raginančią įvykdyti valstybės perversmą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė ryšių ministras Jorge Rodriguezas.

Anksčiau buvo paskelbta, kad J. Guaido lankėsi būtent šioje oro bazėje. „Reuters“ skelbia, kad J. Guaido su būriu rėmėjų paliko savo pozicijas ir pajudėjo. Kol kas neaišku, kur žygiuoja demonstracija.

Naujienų agentūra „Associated Press“ skelbia, kad Leopoldo Lopezą, kuriam buvo taikomos namų arešto sąlygos, išvadavo Venesuelos kariuomenė.

AP taip pat skelbia, kad sostinės Karakaso gatvėse matoma nedidelė, bet ginkluota karių grupuotė su J. Guaido priešakyje.

Pasak J. Guaido, Venesuelos kariškiai deklaruoja pasirengimą padėti nušalinti šalies prezidentą Nicolas Maduro.

„Ta akimirka yra dabar“, – klipe sako opozicijos lyderis, stebint jo politiniam globėjui L. Lopezui ir keliems gerai ginkluotiems kariams su vienu šarvuočiu.

J. Guaido kanalui CNN sakė, kad N. Maduro prarado kariškių paramą. Jo teigimu, tai bus „didžiausias žygis Venesuelos istorijoje“.

N. Maduro tviteryje pareiškimą pradėjo trumpu pranešimu apie „plieninius nervus“ ir teigė, kad šalies ginkluotosios pajėgos demonstruoja „visišką lojalumą“ bei teigė, kad „mes laimėsime!“.

L. Lopezui namų areštas buvo taikomas nuo 2017 metų. Jis atliko labai svarbų vaidmenį iškeliant J. Guaido, kaip opozicijos lyderį, kuomet pavedė jam vadovauti Nacionalinei asamblėjai iš karto po to, kai N. Maduro pradėjo eiti savo antrą kadenciją. Netrukus kitos šalys, įskaitant JAV ir kaimynines Lotynų Amerikos šalis, pripažino J. Guaido teisėtu šalies lyderiu ir apkaltino N. Maduro nesąžiningais rinkimais.

Venesuelos socialistų partijos lyderis Diosdado Cabello paragino žmones susitelkti prie prezidento rūmų ir apginti N. Maduro nuo „mažos grupės išdavikiškų karių, remiamų JAV“.

Paramą J. Guaido išreiškė JAV senatorius iš Floridos Marco Rubio.

This is the moment for those military officers in #Venezuela to fulfill their constitutional oath & defend the legitimate interim President @jguaido in this effort to restore democracy. You can write history in the hours & days ahead. — Marco Rubio (@marcorubio) April 30, 2019

„Tai yra lemiamas momentas šiems kariškiams įvykdyti savo konstitucinę priesaiką ir apgintį laikinąjį prezidentą J. Guaido bei jo pastangas atkurti demokratiją. Ateinančiomis valandomis ir dienomis jūs galite rašyti istoriją“, – teigė senatorius.

Netrukus po to paramą išreiškė ir JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo. „Demokratija nebus nugalėta“, savo paskyroje rašė jis.

Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracy cannot be defeated. #EstamosUnidosVE — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 30, 2019

Ant greitkelio viaduko susirinkusią demonstraciją, remiančią J. Guaido iniciatyvą mėginti išvaikyti paleidžiant ašarines dujas. Įvykiai prasidėjo rytiniame Karakaso rajone. Ašarinių dujų užtaisai, manoma, galėjo būti paleisti iš šalia esančios karinės aviacijos bazės. Nepaisant to, guardian.co.uk skelbia, kad į eiseną renkasi vis daugiau žmonių.

Ispanijos naujienų portalas El Mundo skelbia vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip ašarinėmis dujomis mėginama išvaikyti protestuotojus.

Primeras imágenes de tensión y enfrentamientos en Venezuela. Han sido grabadas en los alrededores de la base militar de La Carlota. Allí compareció Juan Guaidó para anunciar que Leopoldo López había sido liberado del arresto domiciliario por militares opuestos a Maduro. pic.twitter.com/mbTn7ISba0 — EL MUNDO (@elmundoes) April 30, 2019

„Dabar, arba niekada“, – naujienų agentūrai AP sakė vienas kariškis, savo veidą pridengęs mėlyna skara ir lydintis J. Guaido.

Bolivijos prezidentas Evo Moralesas griežtai pasmerkė „organizuojamą pervesmą“.

Venesuelos ginkluotųjų pajėgų vadas Vladimiras Padrino paskelbė, kad kariuomenė lieka ištikima N. Maduro ir pasmerkė „bailius“ ir „išdavikus“, organizuojančius perversmą.

Diosdado Cabello pareiškė, kad L. Lopezas pabėgo iš namų arešto sąlygų, nes tą padaryti padėjo jį prižiūrintys specialiojo dalinio SEBIN pareigūnai. Tai reikštų, kad bent dalis specialiųjų pajėgų perbėgo į J. Guaido pusę.

Pasitraukę kariai ketina grįžti

Per pastariuosius keletą mėnesių N. Maduro valdymu nusivylę ir iš Venesuelos į Kolumbiją pasitraukę kariai ketina grįžti į šalį ir laukia nurodymų. Du pasitraukę kariai pasienio Cucutos miestelyje laikraščiui „The Guradian“ sakė, kad šiuo metu keliauja link šalis jungiančio Tienditas tilto.

„Laukiame tolimesnių nurodymų iš mūsų prezidento J. Guaido“, – teigė vienas iš karių. Apie 1000 kariuomenės atstovų per keletą mėnesių paliko Venesuelos ginkluotąsias pajėgas ir pasitraukė į kaimyninę Kolumbiją.

Susiklosčiusią padėtį atidžiai stebi Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Tai spaudos konferencijos metu patvirtino Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas. Jo teigimu, V. Putinas įvykius Venesueloje aptarė Saugumo tarybos susirinkime.

Group of Pro Guaido GNB soldiers in Caracas#Venezuela pic.twitter.com/qRqg4XW8WL — CNW (@ConflictsW) April 30, 2019

Ispanija antradienį įspėjo dėl „kraujo praliejimo“ Venesueloje, kur pranešama apie naujus neramumus.

„Tvirtai viliamės, kad nebus pralietas kraujas“, - sakė Ispanijos vyriausybės atstovė Isabel Celaa.

Atstovė taip pat paragino surengti šalyje „demokratiškus rinkimus“ ir pridūrė, kad Madridas remia taikų Venesuelos krizės sprendimą.

„Ispanija nepalaiko jokio karinio perversmo“, - sakė I. Cella.

Brazilijos prezidentas Jairas Bolsonaro paskelbė sušaukiantis skubų ministrų pasitarimą dėl krizės Venesueloje. Parama J. Guaido išreiškė ir Kolumbijos lyderis Ivanas Duque, paraginęs Venesuelos kariuomenę atmesti N. Maduro lyderystę.

Venesuelos opozicijos lyderis, pasiskelbęs laikinuoju šalies prezidentu, Juanas Guaido antradienį paskelbė, kad prasidėjo baigiamasis etapas kelis mėnesius trunkančioje kovoje dėl valdžios su prezidentu Nicolas Maduro. Atrodo, kad jam pavyko į savo pusę patraukti bent jau dalį kariškių.

Rusija kaltina Venesuelos opoziciją „kurstant“ konfliktą

Rusija antradienį apkaltino JAV remiamą Venesuelos opozicijos lyderį Juaną Guaido kurstant smurtą bei paragino rengti derybas, kad būtų išvengta kraujo praliejimo.

„Radikalioji Venesuelos opozicija vėl griebėsi žiaurių konfrontacijos metodų“, – pranešime sakė Rusijos užsienio reikalų ministerija, apkaltinusi Venesuelos prezidento Nicolas Maduro oponentus konflikto „kurstymu“.

Venesuelos opozicijos lyderis skelbia apie perversmą Reuters / Scanpix

„Svarbu išvengti neramumų ir kraujo praliejimo“, – priduriama pareiškime. Rusijos URM taip pat paragino nesutariančias puses sėsti prie derybų stalo.

JAV „visiškai palaiko“ Venesuelos žmonių „laisvės siekį“

Jungtinės Valstijos antradienį pareiškė, kad visokeriopai palaiko laikinuoju Venesuelos prezidentu pasiskelbusį Juaną Guaido, opozicijos lyderiui pranešus, kad šalies kariai prisijungė prie jo vykdomos kampanijos, kurios tikslas yra nuversti prezidentą Nicolas Maduro.

„Šiandien laikinasis prezidentas Juanas Guaido paskelbė operacijos „Libertad“ arba operacijos „Laisvė“ pradžią“, – parašė JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo socialiniame tinkle „Twitter“, N. Maduro vyriausybei pažadėjus nuslopinti „mėginimą įvykdyti valstybės perversmą“.

„JAV vyriausybė visiškai palaiko Venesuelos žmonių laisvės ir demokratijos siekį. Demokratijos negalima nugalėti“, – parašė M. Pompeo.

Kiek anksčiau Baltieji rūmai paragino Venesuelos ginkluotąsias pajėgas remti šalies „teisėtas institucijas“.

„FANB (Nacionalinės ginkluotosios pajėgos) privalo ginti Konstituciją ir Venesuelos žmones“, – parašė JAV patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Johnas Boltonas tviteryje, kreipdamasis į Venesuelos gynybos ministrą Vladimirą Padrino.

„Ji turi palaikyti Nacionalinį Susirinkimą ir teisėtas institucijas, kad nebūtų uzurpuota demokratija. Jungtinės Valstijos palaiko Venesuelos žmones“, – sakė jis.