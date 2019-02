Tai padariusias valstybes Karakasas apkaltino parama suplanuotam perversmui. Venesuela „visapusiškai iš naujo svarstys dvišalius santykius su šiomis vyriausybėmis, kol bus... atšaukta parama perversmo planams“, sakoma Užsienio reikalų ministerijos pareiškime.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.