Parduotuvių prie Didžiojo kanalo savininkai piktinosi tais, kas neapsaugojo į UNESCO paveldo sąrašą įrašyto miesto nuo antradienį vakare kilusio didelio potvynio. Dėl niekaip nebaigiamos užtvarų sistemos, kuri galėjo užkirsti kelią nelaimei, jie kaltino korupciją.

„Miestas parklupdytas“, – nacionaliniam transliuotojui RAI sakė Venecijos meras Luigi Brugnaro.

„Daug kas nuniokota“, – sakė jis užlietoje garsiojoje Šv. Morkaus aikštėje.

Turistai su sunkiais lagaminais užlietomis gatvėmis braidžiojo su ilgais guminiais ar basi, o vandens taksi ir gondolų vairuotojai samstė kanalizacijos turiniu užterštą vandenį iš savo apgadintų laivelių.

Susiję straipsniai Veneciją užliejo aukščiausias potvynis per 50 metų

Itin didelis potvynis, Venecijoje vadinamas acqua alta , pasiekė 1,87 metro žymą, pranešė potvynių stebėsenos centras. Kanalų išraižytame Italijos mieste buvo skelbiami pranešimai apie pavojingas sąlygas.

Nuo 1923-ųjų, kai buvo pradėti stebėjimai, vanduo aukščiau buvo pakilęs vienintelį kartą – 1966-aisiais jo lygis buvo pasiekęs 1,94 metro žymą.

„Tai buvo neįtikima, vanduo kilo labai greitai“, – apžiūrinėdamas padarytą žalą sakė 59 metų miesto gyventojas Tiziano Collarinas.



„Langai išdaužyti, yra žmonių, kurie prarado viską“, – sakė jis, aidint sirenai, perspėjančiai, kad naktį kiek atslūgę potvynio vandenys vėl kyla.

Ugniagesiai sakė įvykdę daugiau kaip 250 operacijų ir pasiuntę papildomų katerių, atliksiančių greitosios pagalbos laivų funkcijas.

Maždaug 150 ugniagesių buvo pasiųsta gelbėti prieplaukose įstrigusių žmonių ir srovės nuo prieplaukų nuplėštų gondolų bei kitų laivų.

Žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad potvynis jau pareikalavo mažiausiai dviejų žmonių gyvybių. Abu jie gyveno Palestrinos saloje, skiriančioje Venecijos lagūną ir Adrijos jūrą.

Viena iš aukų tapo 78 metų vyras, nutrenktas elektros srovės, kai vanduo užliejo jo namą.

Our poor #Venice a real disaster. No words, just full solidarity to everyone who's home or shop went under water last night #AcquaAlta #Venezia pic.twitter.com/F1dZN3xIJS — See Venice Tours (@luisella_romeo) November 13, 2019



Potvynis užtvindė ir didingą Šv. Morkaus katedrą – jos viduje vandens gylis viršijo metrą.

Veneto regiono vadovas Luca Zaia sakė, kad užlieta 80 proc. miesto ir kad padaryta „neįsivaizduojama žala“.

„Siaubinga“



58 metų vokiečių turistė Gabi Brueckner sakė, kad nakties drama buvo siaubinga.

Panašiai kaip ir meras, ji kaltino klimato kaitą ir sakė drauge su kitais žmonėmis bijojusi, kad „vienu metu Venecija nuskęs“.

Nuo 2003 metų yra vykdomas didžiulis infrastruktūros projektas MOSE miestui apsaugoti, bet jį temdo nuolat neplanuotai išaugančios sąskaitos, vėlavimas ir korupcijos skandalai.

Planas apima 78 užtvaras, kurias galima pakelti siekiant apsaugoti Venecijos lagūną per jūros potvynius, bet per neseniai atliktą jų bandymą kilo stipri vibracija ir inžinieriai nustatė, kad kai kurios dalys surūdijo.

„Jie nieko nepadarė, nesirūpino. Tai neveikia ir jie pavogė 6 mlrd. eurų. Visus politikus reiktų susodinti į kalėjimą“, – sakė 62 metų venecijietis Dino Perzolla.

Šv. Morkaus aikštė yra viena žemiausių miesto vietų ir ypač smarkiai nukentėjo.



„Vaizdas buvo apokaliptinis, šiurpo oda“, – sakė Marina Vector, drauge su vyru kibirais semdama vandenį iš savo parduotuvės, kurioje pardavinėdavo Venecijos karnavalo kaukes.

„Audra buvo tokia didelė, kad nuplėšė marmurinį barjerą nuo potvynių... Neliko nieko“, – sakė ji.

Antradienį vakare žmonėms, viešbučiuose ieškojusiems prieglobsčio nuo audros, teko ropštis per langus, nes vandens srautai nunešė trapus.

„Nieko panašaus gyvenime nesu mačiusi. Pūtė baisus vėjas, uraganas. Buvo siaubinga“, – tramdydama ašaras sakė venecijietė Cristina.

This was us upto our waists in #Venice last night trying to help some tourists reach their hotel with their luggage. Charlie in front being the absolute hero he is ❤️ #Venezia pic.twitter.com/q0JHZMQ0nJ — Hayley L Butcher (@HayleyLButcher) November 13, 2019

romantic meal for two last night, thanks to Osteria La Busara for still serving an amazing meal in slightly ridiculous conditions #venice pic.twitter.com/Mylzj3i6hk — yas (@yazchaffer) November 13, 2019

When the water started coming in but we hadn’t finished our Martini’s...😂 #venice pic.twitter.com/jS6QkLQXkE — Hayley L Butcher (@HayleyLButcher) November 13, 2019

Devastating Imagines From #Venice Largest Flooding Since 1966! Strength To Venice! pic.twitter.com/GCAtyNr7pH — Rafael Cayuela (@CayuelaRafael) November 13, 2019

Terrible moments here in #Venice...please pray for us 😪🙏 pic.twitter.com/TYtvRCLifA — IamA (Andy) (@marzofmine) November 12, 2019