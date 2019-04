Velse per sprogimą metalurgijos įmonėje sužeisti du žmonės

Pietų Velso policija nurodė, kad apie incidentą metalurgijos įmonėje „Tata Steel“ Port Talbote buvo pranešta apie 3 val. 35 min. vietos (1 val. 35 min. Lietuvos) laiku. Po sprogimo įsiplieskė nedidelių gaisrų, bet jie buvo suvaldyti.

Du darbininkai patyrė lengvų sužeidimų; jokių įmonės darbuotojų nebuvo pasigesta.

Policija nurodė, kad pirminiai duomenys rodo, jog sprogimai susiję su traukiniu, vežusiu į cechą išlydytą metalą. „Tata Steel“ pranešė, kad jos darbuotojai dirba įvykio vietoje kartu su gelbėjimo tarnybomis.

Vietos įstatymų leidėjas Stephenas Kinnockas sakė, kad incidentas padidino susirūpinimą dėl gamyklos saugumo.

„Galėjo būti daug blogiau... @TataSteelEurope privalo atlikti nuodugnų patikrinimą, pagerinti saugumą“, – sakoma S. Kinnocko tviterio žinutėje.

CCTV footage shows the 'almighty' explosion in Port Talbot this morning