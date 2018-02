„Fidelis Castro Diazas-Balartas, kelis mėnesius grupės gydytojų gydytas dėl gilios depresijos, šį rytą pasitraukė iš gyvenimo“, – nurodė Kubos valstybinis laikraštis „Granma“. Buvusio lyderio sūnus, išvaizda labai panašus į savo garsųjį tėvą ir vadintas „Fidelito“, iš pradžių buvo gydomas ligoninėje, o vėliau tęsė gydymą namuose. 1949 metų rugsėjo 1-ąją gimęs F. Castro Diazas-Balartas buvo revoliucionieriaus F. Castro sūnus iš pirmosios santuokos su Mirta Diaz-Balart. Fidelis jaunesnysis studijavo branduolinę fiziką Sovietų Sąjungoje ir grįžęs į Kubą plėtojo branduolinės energetikos programą. Susiję straipsniai: Raulis Castro iš Kubos prezidento pareigų pasitrauks 2018 balandį R. Castro paskutinį kartą vadovaus Gegužės 1-osios paradui Prieš mirtį jis tebebuvo Kubos komunistinės vyriausybės patarėjas mokslo reikalams ir šalies Mokslų akademijos pirmininko pavaduotojas. Jo motina priklausė Kubos aristokratų giminei ir už Fidelio Castro ištekėjo dar prieš šiam pradedant revoliucinę kovą, vėliau atvedusią jį ir jo brolį Raulį į valdžią. Per savo motinos liniją F. Castro Diazas-Balartas buvo susijęs giminystės ryšiais su JAV Kongreso nariu Mario Diazu-Balartu, atstovaujančiu Floridoje gyvenantiems išeiviams iš Kubos. „Fidelito“ tėvas mirė 2016 metų lapkritį, būdamas 90 metų. Buvęs lyderis iš viešojo gyvenimo pasitraukė 2006 metais, dėl prastos sveikatos. Prezidento postą broliui Rauliui jis oficialiai perdavė 2008-aisiais. Laidotuvės numatytos artimame šeimos rate. Žinia apie F. Castro sūnaus savižudybę Kuboje sukėlė nuostabą: paprastai Kubos vyriausybė neskelbia detalių apie funkcionierių mirties aplinkybes, ypač - jei tai savižudybė. „Fidelito“, kuris taip buvo vadinamas dėl panašumo su savo tėvu, buvo vienintelis sūnus iš F. Castro santuokos su Diaz-Balart. Jis tuometinėje Sovietų Sąjungoje studijavo branduolinę fiziką ir nuo 1980 iki 1992 metų vadovavo Kubos branduolinei programai. F. A. Castro Diazas Balartas atstovavo Kubai Tarptautinėje atominės energijos organizacijoje ir buvo atsakingas už niekuomet nebaigtą Jaragua branduolinio reaktoriaus statybą. Pastaruoju metu jis buvo vyriausybės patarėjas mokslo klausimais ir Mokslų akademijos viceprezidentas, tačiau į politines temas nesikišo. F. A. Castro Diazas Balartas buvo susituokęs su ruse Nataša Smirnova, su kuria tyrėjo tris vaikus, tačiau pora išsiskyrė ir jis vedė antrą kartą. Pagalbos telefonai: Psichologinės pagalbos tarnyba Telefono numeris Darbo laikas Jaunimo linija

Budi savanoriai konsultantai 8 800 28888 I-VII

visą parą Vaikų linija

Budi savanoriai konsultantai, profesionalai 116 111 I-VII

11:00 - 21:00 Linija Doverija (parama teikiama rusų kalba)

Budi savanoriai konsultantai. Pagalba skirta paaugliams ir jaunimui. 8 800 77277 I-V

16.00 - 20.00 Pagalbos moterims linija

Budi profesionalai, savanoriai konsultantai 8 800 66366 I-VII

10:00 - 21:00 Vilties linija

Budi profesionalai, savanoriai konsultantai 116 123 I-VII

visą parą Skambučius į visas linijas apmoka SADM iš Valstybės biudžeto lėšų. Emocinė parama internetu „Vaikų linija“ Registruotis ir rašyti svetainėje: http://www.vaikulinija.lt Atsako per dvi dienas „Jaunimo linija“ Registruotis ir rašyti svetainėje: http://www.jaunimolinija.lt/internetas Atsako per dvi dienas „Vilties linija“ Rašyti svetainėje: http://paklausk.kpsc.lt/contact.php arba vilties.linija@gmail.com Atsako per tris darbo dienas „Pagalbos moterims linija“ Rašyti el. paštu: pagalba@moteriai.lt Atsako per tris dienas Krizių įveikimo centre (Giedraičių 60 A, Vilnius, www.krizesiveikimas.lt) budi psichikos sveikatos specialistai, su kuriais galite pasikonsultuoti atėję arba per Skype be išankstinės registracijos ir nemokamai. Į budinčius psichologus bus galima kreiptis darbo dienomis 16-20 val., šeštadieniais 12-16 val. Darbo laikas: I, III, V 16.00–20.00 Visa papildoma informacija – puslapyje www.klausau.lt Pagalba nusižudžiusių artimiesiems: savitarpio pagalbos grupė, dažniausiai užduodami klausimai, literatūra ir kita naudinga informacija puslapyje artimiems.lt











3 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.