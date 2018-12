Anksčiau šią savaitę R. Vėjuonis susitiko su 13-ojo šaukimo Saeimos grupių vadovais ir aptarė tolesnį vyriausybės formavimo procesą. Pasak prezidento kanceliarijos, dauguma Saeimos grupių sakė R. Vėjuoniui, kad yra pasirengusios susitarti dėl vieno kandidato į premjerus, kurį remtų Saeimos dauguma. „Vėjuonis gerbia politinių partijų norą artimiausiomis dienomis tęsti konsultacijas, kad būtų galima susitarti dėl paramos vienam kandidatui į premjerus“, – sakė prezidento kanceliarija. Kaip pranešta, susivienijimo „Už plėtrą/Už!“ atstovas Artis Pabrikas antradienį paskelbė, kad atšaukia savo kandidatūrą į premjerus, o „Už plėtrą/Už!“ sakė nereikalausiantis, kad kitas premjeras būtų šios partijos narys. Remiantis tuo, ką BNS sakė parlamentarai, šiuo metu labiausiai tikėtinas kandidatas į premjerus atrodo Krišjanis Karinis iš „Naujosio vienybės“ partijos.

