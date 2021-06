Kalbos – ne iš piršto laužtos – juos aistringai besibučiuojančius užfiksavo stebėjimo kameros, rašo „Dailymail“.

Moteris prie komandos prisijungė tik šių metų kovo mėnesį, o jau gegužės 6 d., apie 15 val., kameros užfiksavo juodu besiglamonėjančius koridoriuje šalia pagrindinio M. Hancocko kabineto.

M. Hancockas iki šiol nuolat akcentavo jau 15 metų trunkančią ir, esą, laimingą santuoką su žmona Martha, su kuria susilaukė ir augina tris atžalas.

Į romano skandalą įsivėlusi G. Coladangelo – taip pat sėkmingai sukūrusi šeimą trijų vaikų mama. Jos sutuoktinis – sėkmingas verslininkas Oliveris Tressas, parduotuvių „Oliver Bonas“ įkūrėjas.

Šaltiniai tvirtina, kad toks į viešumą iškilęs romanas – daugeliui atrodė neįtikėtinas. Taip pat netyla pasipiktinimo kalbos ir dėl G. Coladangelo padėties – moteris komandai pasamdyta iš mokesčių mokėtojų pinigų, todėl akcentuojama, kad gyventojai apmoka Sveikatos apsaugos ministro meilužės darbo vietą.

Po pasirodžiusio skandalo, kalbama, kad M. Hancocko žmona dar neišsikraustė iš šeimos namų ir kitą dieną po skandalo paviešinimo vis dar mūvi vestuvių žiedą.

Here's the photo of Matt Hancock cheating on his wife without Sun branding.