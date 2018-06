Šis incidentas tikriausiai suteiks argumentų piliečių teisės turėtų šaunamųjų ginklų šalininkams, sakantiems, kad ginkluoti „geri žmonės“ dažnai suteikia geriausią galimybę stabdyti nusikalstamumą. Tačiau oponentai ragina griežtinti ginklų kontrolę po pastaruoju metu įvykusių masinių šaudynių. Sekmadienio incidentas įvyko Tumvoterio miestelyje, esančiame Vašingtono valstijoje, maždaug už 80 km į pietus nuo Siatlo. Policija nurodė, kad į maždaug 17 val. vietos (pirmadienį 3 val. Lietuvos) laiku gautą iškvietimą reagavę pareigūnai iš pradžių rado sužeistą 16-metę, nukentėjusią užpuolikui mėginant pavogti automobilį ir pradėjus šaudyti. Vėliau įvykio liudininkai pranešė, kad įtariamas automobilio vagis įžengė į „Walmart“ parduotuvę „ir paleido šūvių į vitriną“, sakoma policijos pranešime. Tąsyk niekas nebuvo sužeistas, bet tas pats įtariamasis vėliau išbėgo į lauką ir mėgino pavogti kitą mašiną. Tuo metu jis pašovė automobilyje buvusį vyrą. „Tuomet įtariamasis mėgino įvykdyti antrą automobilio vagystę prie „Walmart“, o prie jo prisiartino du ginkluoti civiliai. Įtariamasis buvo mirtinai pašautas vieno iš ginkluotų civilių“, – sakoma policijos pranešime. Pernai Teksase vienas ginkluotas praeivis pašovė vyrą, vienoje bažnyčioje išžudžiusį 26 žmones. Per gegužę vykusį įtakingos Nacionalinės šaulių asociacijos (NRA) metinį suvažiavimą JAV viceprezidentas Mike'as Pence'as sakė, kad žiniasklaida per daug dėmesio skiria masinių šaudynių padariniams ir per mažai – ginkluotiems „geriems žmonėms“. Prezidentas Donaldas Trumpas taip pat kalbėjosi su NRA ir atmetė raginimus sugriežtinti šaunamųjų ginklų kontrolę, nors vasarį vienoje Floridos mokykloje buvo nušauta 17 žmonių. Per tą išpuolį gyvi likę moksleiviai pradėjo didelio atgarsio sulaukusį judėjimą už šaunamųjų ginklų įstatymų reformą. Jungtinėse Valstijose per incidentus, susijusius su šaunamaisiais ginklais, kasmet žūva daugiau kaip 30 tūkst. žmonių.











5 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.