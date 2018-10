Vašingtonas, kuriame egzekucijos nebuvo vykdomos nuo 2010 metų, tapo jau 20-ąja Amerikos valstija, uždraudusia mirties bausmę. Mirties bausmė nėra nekonstituciška „per se“, bet „negalioja todėl, kad yra primetama despotišku ir rasiškai tendencingu būdu“, vienbalsiai nusprendė valstijos aukščiausios instancijos teismas. Mirties bausmė buvo „nevienodai taikoma – kartais ten, kur įvyko nusikaltimas ar gyvenamosios vietos apygardoje, ar (ten, kur) bet kokiu laiko momentu yra biudžetinių išteklių, ar (pagal) atsakovo rasę“. Tokia, kokia yra vykdoma Vašingtono valstijoje, mirties bausmė „netarnauja jokiam teisėtam penologiniam (bausmių) tikslui“, nurodė Teismas. Sprendimą valstijos Teismas paskelbė Alleno Eugene Gregory, nuteisto mirti už moters išžaginimą ir nužudymą 1996 metais, byloje. Į savo apeliaciją A. E. Gregory įtraukė studiją, rodančią, kad mirties bausmę įvairūs Vašingtono valstijos teismai taiko skirtingai ir kad esant vienodoms aplinkybėms afroamerikeičiams tikimybė gauti mirties bausmę yra 4,5 karto didesnė nei baltiesiems. Kaip nurodė ne pelno organizacija „Death Penalty Information Center“, Teismo sprendimas tiesiogiai paveikia aštuonis žmones, kurie šioje valstijoje buvo nuteisti mirti. Sprendime teisėjai pažymi, kad valstijos Aukščiausiasis teismas anksčiau net tris kartus yra paskelbęs mirties bausmę nekonstitucine: 1972, 1979 ir 1981 metais. Tačiau kaskart būdavo priimami nauji įstatymai. Vašingtono valstijoje nuo 1976 metų buvo įvykdytos tik penkios egzekucijos, o 2014-aisiais demokratų gubernatorius Jay Inslee paskelbė moratoriumą dėl egzekucijų. „Tai nepaprastai svarbus momentas mums siekiant vienodo ir teisingo teisingumo taikymo“, – komentuodamas Teismo sprendimą sakė J. Inslee. Mirties bausmė rečiau skiriama visose Jungtinėse Valstijose. 2017 metais mirti buvo nuteisti tik 39 žmonės. 1998-aisiais šis skaičius buvo 295, o 2010-aisiais – 114. Iš 30 valstijų, kurioje mirties bausmė dar nepanaikinta, 16-oje nuo 1976-ųjų nebuvo įvykdyta nė viena egzekucija. Nuo šių metų pradžios Jungtinėse Valstijose įvykdyta 18 egzekucijų, 10 iš jų – Teksase.

