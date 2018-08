Siekdama, kad nepasikartotų chaosas, kilęs per lygiai prieš metus įvykusias radikalų eitynes Virdžinijos valstijos mieste Šarlotsvilyje, Vašingtono policija uždarė gatves ir plieniniu žiedu apjuosė vieną parką, kad baltųjų viršenybės šalininkai ir jų priešininkai nesusigrumtų.

Baigiantis demonstracijoms pareigūnai panaudojo pipirines dujas prieš grupę juodai apsirengusių antifašistų, susirėmusių su policija už kelių kvartalų nuo Baltųjų rūmų, bet rimtų incidentų nebuvo užfiksuota.

Ankstyvą popietę apie 20 baltųjų ultranacionalistų su stipria policijos palyda atvyko iš kaimyninio Vienos miestelio Virdžinijos valstijoje į Fogi Botomo metropoliteno stotį Vašingtone. Ten jų laukė didesnė – apie 300 – priešingos stovyklos atstovų grupė, triukšmingai skandavusi „Nešdinkitės iš mano miesto!“ ir „Gėda!“

Nužygiavusi iki Lafayette'o aikštės priešais Baltuosius rūmus neonacių grupelė buvo nuvežta policijos mikroautobusais į kitą traukinių stotį.

„Žiūrėkit, šeimininkų rasė!“ – pašaipiai šūktelėjo vienas iš oponentų demonstracijos dalyvių.

Iki dienos galo liko tik šešių asmenų grupė, atskirta policijos pareigūnų nuo maždaug 200 garsiai šūkaujančių oponentų.

Prapliupęs smarkus lietus paskatino vadinamąją „Suvienytos dešinės“ (United the Right) demonstraciją užbaigti anksčiau nei planuota. Per šį renginį, pramintą „baltųjų pilietinių teisių eitynėmis“, be kita ko, planuota pareikšti protestą dėl socialinių tinklų sprendimo nutildyti kai kuriuos ultradešiniųjų veikėjų balsus.

Kelis šimtai oponentų stovyklos protestuotojų, susirinkusių Kapitolijaus link vedančios Pensilvanijos alėjos viename gale esančioje Laisvės aikštėje, atrodė nusiteikę pakiliai. Tarp jų buvo įvairaus amžiaus žmonių, įskaitant vaikus ir pensininkus.

Viena grupė šoko gatvėje.

„JAV yra mums visiems, o ne kai kuriems iš mūsų“, – skalbė vienas plakatas. Kitame buvo užrašyta: „Kovoti su naciais: Amerikos tradicija.“

Pernai per dvi dienas vykusias deglus nešančių baltųjų viršenybės šalininkų eitynes Šarlotsvilyje kilo didelė sumaištis, o vienam vyrui automobiliu įsirėžus į grupę priešingos stovyklos protestuotojų žuvo moteris ir dar 19 žmonių buvo sužeisti.

Per tą demonstraciją kai kurie ultradešiniųjų šalininkai nešiojosi ginklus, netgi automatus, bet per sekmadienį vykusias eitynes Vašingtone turėti bet kokių šaunamųjų ginklų buvo uždrausta.

Šarlotsvilio policija sulaukė didžiulės kritikos dėl savo nesugebėjimo atskirti priešingų stovyklų demonstrantų.

Tuo metu Vašingtono policija jau nuo 8 val. pradėjo telktis šalia Lafajeto aikštės ir atrodė nusiteikusi išvengti tokių pačių klaidų.

„Tarsi nacių Vokietijoje“

Netoli Vašingtono gyvenantis 22 metų Kei Pritskeris, savanoriaujantis šių metų atsakomąjį protestą organizavusioje grupėje „Answer Coalition“, sakė, kad neonacių šalininkams būtina pasiųsti stiprią žinią.

„Gali būti didelė klaida, jeigu leistume fašistams tiesiog žygiuoti šalies sostinės gatvėmis ir nesulaukti pasipriešinimo“, – pabrėžė vaikinas.

Jis pridūrė, kad baltųjų viršenybės judėjimas atrodo išdrąsėjęs į valdžią atėjus prezidentui Donaldui Trumpui.

„Kai Trumpas buvo išrinktas, daugybė šių žmonių, puoselėjusių daug rasistinių jausmų, atrodė pajutę, kad turi prezidento palaikymą – kad jie gali išeiti ir kalbėti tokius dalykus“, – sakę K. Pritskeris.

Po pernykščių eitynių D. Trumpas sulaukė plačių visuomenės sluoksnių kritikos, nes atrodė, kad prezidentas nelinkęs pasmerkti kraštutinės dešinės stovyklos atstovų, kurių nuo pat išrinkimo buvo tvirtai palaikomas.

Šeštadienį prezidentas per „Twitter“ paskelbė nepritariantis „visų rūšių rasizmui ir smurto aktams“.

Vienas oponentų proteste dalyvavęs juodaodis, vardu Jimas, sakė, kad vadovaujant D. Trumpui Amerikoje labiau reiškiasi rasistinės nuotaikos.

„Dabar jis padrąsino baltuosius. Jeigu jie eina šaligatviu, jų pozicija – kad geriau pasitrauktum jiems iš kelio“, – vyras sakė naujienų agentūrai AFP.

„Anksčiau tai buvo daroma subtiliai, dabar – nebe subtiliai, viskas daroma atvirai. Tarsi nacių Vokietijoje“, – skundėsi jis.

Juodaodžiai sudaro apie 50 proc. Vašingtono gyventojų.

Kaukėti dalyviai

Eitynių organizatoriai savo šalininkus ragino atsinešti tik JAV arba Konfederatų vėliavų ir nenaudoti jokių neonacių simbolių. Taip pat buvo raginama vengti pikto atsako į oponentų protestus.

Dauguma susirinkusių ultradešiniųjų demonstrantų buvo užsidėję kaukes arba slėpė savo veidus. Priešininkų stovyklos protestuotojai šaipėsi, kad šiai grupei stinga drąsos netgi parodyti savo veidus.

Juos buvo apsupusios tokios stiprios policijos pajėgos, kad prie dalyvių nebuvo įmanoma prieiti ir užduoti jiems klausimų.

D. Trumpas savo „Twitter“ paskyroje neretai dalydavosi baltųjų nacionalistų medžiaga, yra pavadinęs į JAV neteisėtai atvykstančius meksikiečius žagintojais ir prekeiviais narkotikais, taip pat yra paniekinamai atsiliepęs apie juodaodžius sportininkus ir politikus.

Buvusi juodaodė Baltųjų rūmų padėjėja Omarosa Manigault-Newman savo naujoje atsiminimų knygoje rašo, kad D. Trumpas ne kartą yra pažėręs rasistinių epitetų, kai buvo kuriamas jo televizijos realybės šou „Mokinys“ (The Apprentice) ir kai jis dar nebuvo pasukęs į politiką. Pernai gruodį atleista padėjėja sakė turinti garso įrašų savo teiginiams pagrįsti.

Tuo metu D. Trumpas savo žinutėje išvadino O. Manigault-Newman „padugne“.