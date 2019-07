JAV Nacionalinė meteorologijos tarnyba (NWS) perspėjo apie staigių potvynių pavojų, miestą užklupus audrai, per kurią buvo užtvindyta nemažai kelių ir uždarytos miesto pagrindinės eismo arterijos. Taip pat buvo sutrikęs oro uostų ir geležinkelių tinklų darbas, todėl nemažai reisų teko atidėti.

JAV sostinėje įsikūrusiame Ronaldo Reagano oro uoste vos per valandą iškrito apytiksliai 83 mm kritulių, socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė NWS.

Internete ir per vietos televizijas parodytuose dramatiškuose vaizdo įrašų, kuriuose matyti keliuose netoli garsiųjų lankytinų vietų, tokių kaip Vašingtono paminklas, įstrigę apsemti automobiliai, taip pat ant mašinų stogų užlipę vairuotojai, besigelbėjantys nuo kylančio vandens.



Viename iš tokių įrašų matyti, kaip pro skylę vienos Vašingtono metro stoties stoge veržiasi vanduo.

Got to see a waterfall today during my morning commute #VSquare pic.twitter.com/e3i0sCmxGo — Hugo Dante (@HugoDanteJr) July 8, 2019





Be to, buvo užlietas Nacionalinio archyvo, kur saugomi vieni svarbiausių Amerikos istorijai dokumentų, pagrindinis generatorius, todėl pastate buvo dingusi elektra. Taip pat buvo užtvindytos gretimos gatvės.

#DCsBravest have removed several occupants to safety from cars in high water at 15th St and Constitution Ave NW. pic.twitter.com/MKXSMJzsua — DC Fire and EMS (@dcfireems) July 8, 2019



„Pastate įrengtos apsaugos nuo potvynių barjerai suveikė“, – pabrėžiama institucijos pranešime.

We used to have a creek and a yard. Now just a creek I guess. pic.twitter.com/xgXbUrXmTW — Hope Hodge Seck (@HopeSeck) July 8, 2019



„Nepriklausomybės deklaracija, Konstitucija, Teisių bilis, taip pat visi kiti pastate saugomi itin svarbūs dokumentai yra saugūs, jiems nėra jokio pavojaus“.



Stichija nepasigailėjo ir Baltųjų rūmų: kelių korespondentų paviešintoje medžiagoje matyti, kaip viename iš prezidento rezidencijos rūsių formuojasi balos.

Avarinės tarnybos informavo, kad sulaukė dešimčių pranešimų iš pagalbos prašusių piliečių. Nepaisant didelio potvynių masto, jokių pranešimų apie žuvusiuosius nebuvo gauta.

Vėliau pirmadienį atslūgus vandens lygiui, Kolumbijos apygardoje – kur yra Vašingtonas – bei netoliese esančiuose Virdžinijos ir Merilando valstijų rajonuose pradėta vertinti padarytą žalą.

Dėl liūčių sutrikdytas elektros energijos tiekimas paveikė šimtus gyventojų, rodo elektros tinklų bendrovė „Pepco“ žemėlapis.

„Nesiartinkite prie išvartytų elektros stulpų – visuomet turėkite omeny, kad srovė tebėra įjungta“, – „Twitter“ parašė „Pepco“.