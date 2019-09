Žemiau pateikiama, kas yra iki šiol paaiškėjo apie šį besivystantį skandalą.

Informatorius

Rugpjūčio 12 dieną nežinomas pranešėjas, dirbantis JAV žvalgybos bendruomenėje, pateikė žvalgybos bendruomenės generaliniam inspektoriui (ICIG) Michaelui Atkinsonui skundą, susijusį su „nepaprastai svarbiu“ reikalu.

Informatoriaus tapatybė ir skundo pobūdis nebuvo viešai atskleisti.

Išnagrinėjęs šį skundą M. Atkinsonas nutarė, kad jis yra „įtikinamas“ ir rugpjūčio 26-ąją perdavė jį nacionalinės žvalgybos direktoriaus pareigas einančiam Josephui Maguire'ui, paskirtam D. Trumpo.

Demokratų vadovaujamas Atstovų Rūmų žvalgybos komitetas reikalauja, kad pranešėjo skundas būtų jam perduotas, bet J. Maguire'as atsisakė pasidalyti šiuo dokumentu.

Kaip rašo dienraštis „The Washington Post“, skundas yra susijęs su neseniai įvykusiu pokalbiu telefonu tarp D. Trumpo ir neįvardyto užsienio lyderio.

Pokalbis telefonu

Kaip nurodo JAV žiniasklaida, tikriausiai turimas omenyje liepos 25-ąją įvykęs D. Trumpo pokalbis su neseniai išrinktu Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Laikraštis „The Wall Street Journal“ (WSJ) pranešė, kad Amerikos lyderis per šį pokalbį kelis kartus spaudė V. Zelenskį organizuoti tyrimą dėl Hunterio Bideno – D. Trumpo galimo pagrindinio varžovo per 2020 metų JAV prezidento rinkimus Joe Bideno sūnaus.

H. Bidenas 2014 metais tapo Ukrainos dujų įmonės „Burisma Holdings“, kaltinamos korupcine veikla, valdybos nariu, bet asmeniškai nėra apkaltintas jokiais nusižengimais.

WSJ rašo, kad D. Trumpas per pokalbį su V. Zelenskiu „apie aštuonis kartus“ ragino bendradarbiauti su jo asmeniniu advokatu Rudy Giuliani, tariantis dėl tyrimo Hunterio Bideno atžvilgiu.

Kai įvyko šis pokalbis, Jungtinės Valstijos buvo sustabdžiusios 250 mln. dolerių (apie 227 mln. eurų) vertės karinę pagalbą Ukrainai, bet WSJ rašo, kad D. Trumpas per pokalbį šios pagalbos neminėjo.

Demokratų vadovaujamų Atstovų Rūmų trys komitetai pareikalavo, kad Baltieji rūmai perduotų jiems šio pokalbio nuorašą.

Komitetai kelia prielaidą, jog jame gali būti įrodymų apie D. Trumpo ir R. Giuliani pastangas „nederamai spausti“ Ukrainą imtis veiksmų, galinčių palengvinti JAV prezidento pastangas būti perrinktam.

Jie kaltina D. Trumpą ir R. Giuliani mėginus priversti Ukrainą pradėti „politiškai motyvuotą“ tyrimą dėl H. Bideno mainais į karinę pagalbą.

„Jeigu prezidentas mėgina spausti Ukrainą rinktis tarp gynimosi nuo Rusijos agresijos be JAV paramos arba priversti savo teisinę sistemą tarnauti Trumpo kampanijos tikslams, tai reikštų stulbinamą piktnaudžiavimą valdžia“, – sakoma minėtų Atstovų Rūmų komitetų laiške Baltiesiems rūmams.

JAV karinės pagalbos Ukrainai, kovojančiai su šalies rytuose įsitvirtinusiais Rusijos remiamais separatistais, paketą Baltieji rūmai galiausiai patvirtino praeitą savaitę.

D. Trumpas ir R. Giuliani nepasiduoda

D. Trumpas savo ruožtu tvirtino, kad minėtas pokalbis telefonu nebuvo niekuo ypatingas.

„Suprantu, kad faktiškai visuomet, kai kalbuosi telefonu su kokiu nors užsienio lyderiu, gali būti daug besiklausančių žmonių iš įvairių JAV agentūrų, jau neminint tos kitos šalies [agentūrų]", – sakoma ketvirtadienį per „Twitter“ paskelbtoje prezidento žinutėje.

„Ar kas nors, visa tai žinodamas, būtų pakankamai kvailas, kad patikėtų, jog sakyčiau kažką netinkama užsienio lyderiui per tokį pokalbį potencialiai „didelėje minioje“? – tęsė D. Trumpas. – Be to, aš daryčiau tik tai, kas teisinga ir tik išeitų į naudą JAV!“

Penktadienį kalbėdamasis su žurnalistais Baltuosiuose rūmuose D. Trumpas tvirtino, kad visa ši istorija yra „aplaidus politinis manevras“, ir teigė, kad verčiau reikėtų tyrimą dėl buvusio viceprezidento Joe Bideno.

„Šis pokalbis buvo visiškai tinkamas, – sakė, prezidentas, turėdamas kalboje minėtą pokalbį telefonu. – Iš tikrųjų tai buvo gražus pokalbis.“

D. Trumpas tvirtino nežinąs skundą pateikusio informatoriaus tapatybė, bet pareiškė, kad tas žmogus yra „šališkas asmuo“.

R. Giuliani, buvęs Niujorko meras, irgi per „Twitter“ gynė D. Trumpą.

„Prezidento pasakymas dėl korupcijos gerai žinomos šalies išrinktajam prezidentui, kad jam reikėtų geriau tirti korupciją, veikiančią JAV, atlieka savo darbą“, – parašė R. Giuliani.