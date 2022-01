Į šiaurę nuo Ramalos esančios Džildžilijos meras naujienų agentūrai AFP sakė, kad Omaras Abdulmajeedas Asadas buvo rastas negyvas dar surakintas antrankiais.

Tačiau Izraelis pareiškė, kad senolis buvo sulaikytas per reidą gyvenvietėje, surengtą siekiant „užkirsti kelią teroristinei veiklai“, ir tos pačios dienos vakarą buvo paleistas.

JAV Valstybės departamento atstovas spaudai Nedas Price'as sakė, kad O. A. Asadas turėjo Amerikos pilietybę. Anot jo, vyriausybė susisiekė su senolio artimaisiais, kad pareikštų jiems užuojautą.

„Taip pat susisiekėme su Izraelio vyriausybe ir paprašėme paaiškinimo“, – sakė N. Price'as žurnalistams.

„Pasisakome už tai, kad būtų nuodugniai ištirtos šio incidento aplinkybės“, – pridūrė ji.

Gyvenvietės meras Fuadas Moutee sakė, kad O. A. Asadas su savo šeima vyko namo po viešnagės pas giminaičius, kai maždaug 30-40 Izraelio karių apyaušriu surengė operaciją.

„Jie sustabdė automobilius gyvenvietės centre, sulaikė visus juose buvusius žmones ir surakino juos antrankiais“, – sakė meras.

Kariams pasitraukus, vietos gyventojai statomame name aptiko O. A. Asado lavoną.

Palestiniečių sveikatos apsaugos ministerija išplatino trumpą pranešimą, kuriame patvirtino mero pateiktą įvykių versiją ir pridūrė, kad senolis mirė ištikus širdies smūgiui.

Izraelio kariuomenės atstovas spaudai Amnonas Shefleris sakė, kad incidentas bus „nuodugniai ir profesionaliai ištirtas“. Jis pabrėžė, kad „svarbi kiekvieno izraeliečio ir palestiniečio gyvybė“.

„Įvykio vietoje buvusių vadų pirminis tyrimas rodo, kad vykdant patikrinimą buvo sulaikytas jam pasipriešinęs palestinietis, kuris tos pačios dienos vakarą buvo paleistas“, – nurodė kariuomenė išplatintame pranešime.

„Karo policijos Kriminalinių tyrimų skyrius aiškinasi incidento aplinkybes. Tyrimo išvados bus perduotos Karinei prokuratūrai“, – priduriama pranešime.

Apie palestiniečio mirtį buvo pranešta po antradienį kilusių studentų susirėmimų su kariais netoli Ramalos esančiame Birzeito universitete. Be to, netoli vienos žydų nausėdijos per tyčinį įsirėžimą automobiliu nukentėjo izraeliečių karys.

Palestiniečių gyvenvietėse Vakarų Krante dažnai kyla susirėmimai, kai žydų valstybės kariai atvyksta suimti įtariamųjų.

Izraelis okupavo šią teritoriją 1967 metais per Šešių dienų karą. Neskaitant aneksuotos Rytų Jeruzalės, Vakarų Krante esančiose gyvenvietėse, pagal tarptautinę teisę laikomose neteisėtomis, šalia daugiau kaip 2,9 mln. palestiniečių gyvena apie 475 tūkst. izraeliečių.

JAV prezidento Joe Bideno administracija sugrįžo prie ankstesnio kritiško požiūrio į nausėdijų plėtrą. J. Bideno pirmtakas Donaldas Trumpas tvirtai rėmė žydų valstybę.