„Valstybės sekretorius Mike'as Pompeo pasirengęs sugrįžti į Šiaurės Korėją susitikimo su Kim Jong Unu. Tokį pasiūlymą išsakėme mūsų naujausiame prezidento laiške Kim Jong Unui“, – nurodė J. Boltonas. Pasak jo, Šiaurės Korėja kol kas deda nepakankamai pastangų dėl žadėtos Korėjos pusiasalio denuklearizacijos. „JAV laikosi Singapūro deklaracijos. Tik Šiaurės Korėja nesiėmė priemonių, kurios, mūsų nuomone, būtinos denuklearizacijai pasiekti“, – sakė J. Boltonas. Prezidento patarėjas pabrėžė, jog Vašingtonas neatsisakys politikos, numatančios maksimalų spaudimą Pchenjanui. „Mes ir toliau darysime Šiaurės Korėjai maksimalų spaudimą, kol ji neįvykdys denuklearizacijos“, – tikino jis. J. Boltono nuomone, šiuo metu reikia „ne daugiau retorikos, o daugiau Šiaurės Korėjos veiksmų“, susijusių su jos branduolinės programos likvidavimu. Remiantis ankstesniais pranešimais, JAV valstybės sekretorius ir Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministras per regioninį forumą ASEAN draugiškai paspaudė vienas kitam ranką. M. Pompeo tuomet sakė, kad vienas amerikiečių delegacijos atstovas perdavė Šiaurės Korėjos diplomatijos vadovui Ri Yong Ho JAV prezidento Donaldo Trumpo atsakomąjį laišką Kim Jong Unui. JAV ir Šiaurės Korėjos lyderiai aptarė Korėjos pusiasalio denuklearizaciją per birželį 12-ąją įvykusį istorinį susitikimą. M. Pompeo per pastaruosius metus triskart lankėsi Pchenjane. Balandį ir gegužę jis derėjosi tiesiogiai su Kim Jong Unu, o per vėliausią vizitą birželį JAV diplomatijos vadovas su šiaurės korėjiečių lyderiu nesusitiko.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.