Planų stabdyti Iraną detales pirmadienį pristatys naujasis valstybės sekretorius Mike'as Pompeo. Jis pasakys pirmąją svarbią kalbą užsienio politikos tema nuo paskyrimo į šį postą praeitą mėnesį. „JAV uoliai dirbs, kad suburtų koaliciją“, – žurnalistams sakė Valstybės departamento atstovė Heather Nauert. Tokiu būdu siekiama „sutelkti daug šalių visame pasaulyje su konkrečiu tikslu: žvelgti į Iraną per realistiškesnę prizmę“ ir atkreipti dėmesį į „visą jo destabilizuojančią veiklą, keliančią grėsmę ne vien regionui, bet ir visam pasauliui“, pridūrė ji. Susiję straipsniai: Iranas džiaugiasi „gera pradžia“ derybose su ES dėl branduolinės sutarties išgelbėjimo Iš JAV – nemaloni žinia Europai dėl Irano H. Nauert pridūrė, kad ši koalicija nebus „antiiranietiška“, nes Jungtinės Valstijos „tvirtai palaiko“ šios šalies žmones, kitaip negu jos režimą ir jo „blogus veiksmus“. Atstovė šią poziciją lygino su JAV vadovaujama tarptautine koalicija prieš džihadistų judėjimą „Islamo valstybė“ Sirijoje ir Irake. Šiai 2014 metais įkurtai koalicija dabar priklauso 75 šalys ir organizacijos. Ji vykdė karinius veiksmus prieš džihadistus, bet tik nedidelė koalicijos narių dalis tiesiogiai dalyvavo šioje kampanijoje, padėjusioje beveik visiškai sutriuškinti ekstremistų pajėgas. H. Nauert nesakė, ar siūloma koalicija prieš Irano režimą taip pat turėtų karinę dedamąją. Atstovė nurodė, kad Valstybės departamentas pirmadienį kviečia apie 200 užsienio diplomatų, kad paaiškintų jiems D. Trumpo sprendimą trauktis iš branduolinės sutarties su Iranu, taip pat paskelbtų planuojamus tolesnius žingsnius. Ankstesnio JAV prezidento Baracko Obamos administracijos ir penkių kitų galingųjų šalių 2015 metais sudarytas susitarimas vainikavo 12 metų trukusias Vakarų valstybių pastangas užkirsti kelią šiitiškai respublikai pasigaminti branduolinių ginklų. Pagal šią sutartį Iranas apribojo savo branduolinę veiklą mainais į skaudžių tarptautinių sankcijų sušvelninimą. D. Trimpas praeitą savaitę paskelbė, kad Jungtinės Valstijos traukiasi iš šio susitarimo ir paragino parengti naują, numatantį dar griežtesnius Irano branduolinės programos apribojimus, taip pat priemones, turinčias stabdyti šios šalies balistinių raketų programą ir Teherano paramą Artimuosiuose Rytuose veikiančioms kovotojų grupuotėms. JAV pasitraukimą iš 2015 metų sutarties griežtai kritikavo Iranas ir kitos jos signatarės – Prancūzija, Didžioji Britanija, Vokietija, Kinija ir Rusija. Ketvirtadienį Europos Sąjunga paskelbė, kad imsis priemonių gesinti atnaujinamų JAV sankcijų Iranui padarinius, siekiant išsaugoti branduolinį susitarimą. Šis pareiškimas žymėjo didėjantį atotrūkį tarp transatlantinių sąjungininkių pozicijos. Paklausta, ar Europos valstybės bus linkusios dėtis prie siūlomos naujos koalicijos, H. Nauert pareiškė, kad daugelis JAV sąjungininkų „visiškai supranta“ Irano veiksmus ir „nežiūri į juos pro pirštus“.

