Vašingtone žurnalistų prispausta Valstybės departamento atstovė Heather Nauert atsisakė pasekti kitų Vakarų šalių, raginusių Izraelį arba net abi konflikto šalis elgtis santūriai, pavyzdžiu. „Tai sudėtingas regionas“, – pareiškė H.Nauert. „Apgailestaujame dėl prarastų gyvybių, apgailestaujame dėl visų prarastų gyvybių“, - pridūrė H. Nauert, bet toliau laikėsi Baltųjų rūmų pozicijos, kad „Izraelis turi teisę gintis“. Departamento atstovė taip pat nenorėjo susieti šio smurto protrūkio su naujos JAV ambasados atidarymu, Vašingtonui vienašališkai pripažinus Jeruzalę Izraelio sostine. Palestiniečiai nori, kad Rytų Jeruzalė būtų jų būsimos valstybės sostinė. „Stebėjome tas demonstracijas šešias pastarąsias savaites. Tos demonstracijos - nieko nauja, - sakė H. Nauert. - Jeigu „Hamas“ nori tuo pateisinti savo žmonių pykdymą ir smurto kurstymą – tai jų reikalas. Tačiau toks elgesys yra neatsakingas“. Izraelis patiria augantį tarptautinės bendruomenės spaudimą ir sulaukia raginimų atlikti nepriklausomą tyrimą dėl šio smurto protrūkio. Be to, antradienį palestiniečiai minėjo savo Katastrofos (arab. Nakba) pradžios 70-ąsias metines, kai kuriantis Izraelio valstybei 1948 metais daugiau nei 700 tūkst. jų tautiečių buvo išvaryti arba priversti palikti namus. Antradienį prie Gazos Ruožo sienos vėl vyko protestai, neapsieita be pavienių incidentų, tačiau jų būta mažiau nei pirmadienį - nuo Izraelio pajėgų ugnies žuvo du palestiniečiai, pranešė anklavo Sveikatos apsaugos ministerija.

