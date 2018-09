„Hassanas Rouhani gali kaltinti mus kiek tik nori. Manau, kad jis turėtų pažvelgti į veidrodį“, - sakė N. Haley interviu JAV televizijai CNN. „JAV nesiekia keisti Irane režimo, nesiekia keisti režimų bet kur kitur“, - pabrėžė ji. Irano prezidentas H. Rouhani po išpuolio per armijos paradą šalyje, per kurį žuvo mažiausiai 29 žmonės, dėl jo apkaltino arabų separatistus ir neįvardijamą JAV remiamą Persijos įlankos šalį. H. Rouhani pareiškė, kad Jungtinėms Valstijoms bei kai kurioms Persijos įlankos šalims naudinga destabilizuoti padėtį Irane. „Mažas marionetines regiono šalis remia JAV, Jungtinės Valstijos provokuoja ir finansuoja jas“, - pareiškė Irano prezidentas. Atsakomybę už šį išpuolį, per kurį užpuolikai šeštadienį šaudė į minią šalies pietvakariuose esančiame Ahvazo mieste, prisiėmė ir teroristų organizacija „Islamo valstybė“, ir vietos arabų separatistai. Keturi teroristai šeštadienį ryte užpuolė karinį paradą Chuzestano provincijos sostinėje Ahvaze, kuris buvo surengtas minint 1980-1988 Irano-Irako karo pradžią. Per kruviną išpuolį žuvo 29 žmones, dar 53 buvo sužeisti. Anot Irano žiniasklaidos pranešimų, visi užpuolikai buvo nukauti.

