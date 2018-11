Sostinės merė Hanna Gronkiewicz-Waltz trečiadienį pareiškė, kad šis jos sprendimas turėtų reikšti „agresyvaus nacionalizmo“, kuriuo pastarąjį dešimtmetį pasižymėjo lapkričio 11-ąją dešiniųjų radikalų organizuojami renginiai, pabaigą. Antradienį taip pasielgė ir vakarinio Vroclavo miesto valdžia. Ultranacionalistų eitynės uždraustos pasirodžius ženklų, kad užsienio kraštutinių dešiniųjų radikalų grupės tą dieną planuoja vykti į Lenkiją. Nerimą dėl saugumo kelia ir masiniai policijos pareigūnų protestai. Šiemet Lenkija švenčia savo nepriklausomybės, kurią atgavo 1918 metais po Pirmojo pasaulinio karo, 100-ąsias metines.

