Kalbėdamas Varšuvoje, JAV prezidentas Joe Bidenas priminė Šaltojo karo laikų kovą tarp komunizmo ir Vakarų.

Jis sakė, kad tai buvo „kova už laisvę“, tarp „laisvės ir represijų“.

Jis perspėjo, kad dabartinis karas Ukrainoje greitai nesibaigs, ir sakė, kad žmonės turi pasiruošti „ilgai kovai“, rašo Skynews.

„Rusija uždusino demokratiją“, - sakė jis.

Jis pridūrė, kad Vladimiro Putino teiginys, jog jis denacifikuoja Ukrainą, yra „nepadorus“.

Jo žinia Ukrainos žmonėms buvo tokia: „Mes esame su jumis, ir taškas“.

„Mes iš naujo iškilome didžiojoje kovoje už laisvę, kovoje tarp demokratijos ir autokratijos, tarp laisvės ir represijų. ... Šioje kovoje turime būti aiškiomis akimis. Šis mūšis taip pat nebus laimėtas per kelias dienas ar mėnesius. Turime pasiruošti ilgai kovai“, - Bideną cituoja CNN.

Varšuvoje jam minioje paminėjus žmones iš Ukrainos, pasigirdo plojimai.

„Šiuo metu amžinoje kovoje už demokratiją ir laisvę Ukraina ir jos žmonės yra pirmose fronto linijose, kovoja, kad išgelbėtų savo tautą, o jų drąsus pasipriešinimas yra dalis didesnės kovos už ... esminius demokratinius principus, kurie vienija visus laisvus žmones“, - sakė jis.

„Mano žinia Ukrainos žmonėms yra žinia, kurią šiandien perdaviau Ukrainos užsienio reikalų ministrui ir gynybos ministrui, kurie, manau, šį vakarą yra čia: Mes esame su jumis. Taškas“, - sakė jis.

Perspėjo dėl NATO teritorijos

JAV prezidentas perspėjo Vladimirą Putiną nepajudėti nė per „vieną colį“ NATO teritorijos, rašo Skynews.

Jis taip pat sakė, kad tik „greitos ir baudžiančios išlaidos“ privers Maskvą pakeisti kursą.

JAV prezidentas, stovėdamas prie rytinio NATO pakraščio Lenkijoje, šeštadienį griežtai perspėjo Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną dėl NATO teritorijos vientisumo pažeidimų, rašo CNN.

Jis sakė, kad JAV yra įsipareigojusios vykdyti NATO įstatuose nustatytus kolektyvinės apsaugos įsipareigojimus „visa savo kolektyvinės galios jėga“.

Tačiau J. Bidenas aiškiai pasakė, kad dabartinis konfliktas Ukrainoje, kuri nėra NATO narė, nereikalauja, kad Amerika tiesiogiai įsitrauktų.

„Amerikos pajėgos yra Europoje ne tam, kad įsitrauktų į konfliktą su Rusijos pajėgomis, Amerikos pajėgos yra čia tam, kad gintų NATO sąjungininkus“, - sakė jis.

Pasak jo, visos pasaulio demokratinės valstybės privalo padėti Ukrainai.

Jis pridūrė, kad karas „jau tapo strategine Rusijos nesėkme“.

J. Bidenas sakė, kad neteisingai apskaičiavęs Ukrainos atsaką, Vladimiras Putinas „nelabai moka istoriją“.

Pasak jo, iš Rusijos išvyksta protingi žmonės, „visa valstybinė žiniasklaida yra propaganda“.

J. Bidenas taip pat sakė nenorįs tikėti, kad paprasti Rusijos žmonės palaiko karą, sakydamas, kad jis „nevertas“ jų.

Pasak jo, karas grąžina Rusiją į XIX amžių, o Europa turi „nutraukti savo priklausomybę nuo Rusijos iškastinio kuro“.

Būtent „tamsiausiomis akimirkomis įvyksta didžiausia pažanga“, sakė jis, primindamas Berlyno sienos griuvimą 1989 m.

„Nebijokite“, - sakė jis, sakydamas, kad diktatorius niekada negali ištrinti žmonių troškimo būti laisviems.

Apie Vladimirą Putiną jis sakė: „Dėl Dievo meilės, šis žmogus negali likti valdžioje“.

Putinas uždusino demokratiją

Varšuvoje kalbėjęs JAV Prezidentas Bidenas pareiškė, kad Rusija, įsiverždama į Ukrainą, „uždusino demokratiją“, rašo CNN.

„Per pastaruosius 30 metų autokratijos jėgos atgimė visame pasaulyje. Jos skiriamieji bruožai yra gerai pažįstami: nepagarba teisinei valstybei, nepagarba demokratinei laisvei, nepagarba pačiai tiesai“, - sakė J. Bidenas.

„Šiandien Rusija uždusino demokratiją ir siekia tai padaryti ne tik savo tėvynėje, bet ir kitur. Remdamasis melagingais etninio solidarumo teiginiais, jis pripažino negaliojančiomis kaimynines tautas. Putinas turi įžūlumo sakyti, kad jis „denacifikuoja Ukrainą“. Tai melas. Tai tiesiog ciniška. Jis tai žino. Be to, tai nepadoru. Prezidentas Zelenskis buvo demokratiškai išrinktas. Jis yra žydas. Jo tėvo šeima buvo sunaikinta per nacių holokaustą. O Putinas turi įžūlumo, kaip ir visi mūsų autokratai prieš jį, manyti, kad jėga padarys teisybę“, - sakė jis.

Tada J. Bidenas paminėjo JAV prezidentą Abrahamą Linkolną, kuris sakė, kad „teisė padaro galią“.

J. Bidenas taip pat atkreipė dėmesį į Rusijos prezidento kritiką NATO atžvilgiu.

„Nusikaltėlis nori pavaizduoti NATO plėtrą kaip imperinį projektą, kuriuo siekiama destabilizuoti Rusiją. Nieko nėra toliau nuo tiesos. NATO yra gynybinis aljansas. Ji niekada nesiekė sunaikinti Rusijos“, - sakė J. Bidenas.

Pasak J. Bideno, V. Putinas priėmė sprendimą pradėti karą.

„Tai ne kas kita, kaip tiesioginis iššūkis taisyklėmis grindžiamai tarptautinei tvarkai, nustatytai nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos, ir tai grasina sugrįžti prie dešimtmečius trukusių karų, kurie niokojo Europą prieš įvedant tarptautinę taisyklėmis grindžiamą tvarką. Negalime prie to grįžti. Negalime“, - sakė jis.

Po to jis išdėstė veiksmus, kuriais siekiama pažaboti Rusiją, įskaitant sankcijas ir kitus ekonominius veiksmus.

Bidenas Varšuvoje Scanpix

Bidenas ragina pakeisti režimą Rusijoje. Jo teigimu, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nebegali vadovauti savo šaliai.

Tai buvo ilgiausias Bideno raginimas pakeisti režimą Rusijoje ir atspindi reikšmingą Amerikos požiūrio į Maskvą pasikeitimą.

Anksčiau JAV pareigūnai teigė, kad V. Putino nušalinimas nuo valdžios nėra jų tikslas.

„Mums tai nėra režimo pakeitimas. Rusijos žmonės turi nuspręsti, kas jiems turi vadovauti“, - anksčiau šį mėnesį sakė valstybės sekretorius A. Blinkenas.

Į Bideno raginimus pakeisti rėžimą atsiliepė ir Kremlius. Kaip rašo CNN, Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas teigia: „Tai turi spręsti ne ponas Bidenas, - sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas. „Tai turėtų būti tik Rusijos Federacijos žmonių pasirinkimas“.