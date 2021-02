Duodamas interviu Vokietijos laikraščiui „Rheinische Post“ F. W. Steinmeieris gynė dujotiekio projektą, pareiškęs, jog prekyba kuru yra „vienas iš paskutiniųjų likusių tiltų tarp Rusijos ir Europos“, skelbia dw.com.

„Manau, kad tiltų deginimas nėra stiprybės ženklas“, – sakė Vokietijos prezidentas.

„Mums, vokiečiams, yra ir kitas aspektas“, – tęsė jis ir priminė, kad birželio mėnesį sueis 80-imt metų nuo nacių įsiveržimo į Sovietų Sąjungą. F. W. Steinmeierio teigimu, Antrojo pasaulinio karo metu žuvo 20 mln. civilių Sovietų Sąjungos gyventojų.

„Buvo produktyvios partnerystės etapų, bet dar daugiau – siaubingo kraujo praliejimo laikotarpių, – pridūrė Vokietijos prezidentas. – Tai nepateisina jokių šiandieninių Rusijos politikos nuodėmių, tačiau negalime išleisti iš akių bendro vaizdo. Taip, gyvename sudėtingų santykių akivaizdoje, bet yra praeitis ir ateitis.“

Antradienį F. W. Steinmeierio kanceliarijos darbuotojai atmetė Andrejaus Melniko priekaištus ir nurodė, kad prezidento žodžiai buvo „visiškai nesuprasti“.

„Interviu tekstas kalba pats už save“, – pranešė jie.

Vokietijos politologas, „Foreign Policy Research Institute“ Eurazijos studijų ekspertas Maximilianas Hessas savo tviterio paskyroje akcentavo, kad Vokietijos prezidentas tiesiogiai nesiėjo Antro pasaulinio karo įvykių ir dujotekio likimo.

„Deja, bet Steinmeieris sakė visai ne TAI. Jis nurodė, kad energetikos tiltai yra vieni iš paskutiniųjų, jungiančių Rusiją ir Europą, ir kad galbūt nereikėtų jų griauti. Taip, prezidentas teigė, kad derėtų prisiminti Antrąjį pasaulinį karą ir invaziją, tačiau savo pritarimo projektui „Nord Stream 2“ nesusiejo su šiais istoriniais faktais.“

