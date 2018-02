„Ant pastato sienų neradome jokių užrašų. Kol kas šis incidentas tiriamas kaip žalos turtui atvejis“, – sakė policijos atstovė Edyta Wisowska. Šis Musulmonų kultūros centras jau anksčiau yra nukentėjęs nuo vandalų ir nekart sulaukęs grasinimų. Vandalai taip pat apgadino kultūros centro sode pastatytos didžiulės pavėsinės rėmą. Policija į incidento vietą buvo iškviesta pirmadienį paryčiais. Kaip pažymėjo centro koordinatorius Ahmadas Alattalas, Lenkijoje pastaraisiais metais pastebimai sustiprėjo netolerancija ir padaugėjo neapykantą kurstančių pasisakymų. „Nuolat sulaukiame grasinimų elektroniniu paštu, socialiniuose tinkluose ir telefonu, – sakė A. Alattalas. – Prieš maždaug pusantro mėnesio įvyko panašus, tik kiek mažesnis incidentas – į stiklines duris buvo mestas stiklinis butelis“. Susiję straipsniai: Lenkijoje tęsiasi masiniai protestai prieš ES kritikuojamas teismų reformas Europai nederėtų nuožmiai kritikuoti Lenkijos? „Vienintelė Lenkijos valdžios reakcija buvo Senato atstovo pareiškimas, kad aukštieji rūmai supranta mūsų būgštavimus, bet jie yra nepagrįsti“, – pridūrė A. Alattalas. Anksčiau šį mėnesį Varšuvoje buvo surengta didžiulė kraštutinių dešiniųjų protesto akcija, kurios dalyviai skandavo šūkius „Baltųjų Lenkija“ ir „Pabėgėliai, lauk!“ Valdančiosios konservatyvios partijos „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) pirmininkas Jaroslawas Kaczynskis per rinkimų kampaniją 2015 metais dažnai naudojo prieš pabėgėlius nukreiptą griežtą retoriką. Jis yra pareiškęs, kad pabėgėliai atneša „ cholerą į Graikijos salas, dizenteriją į Vieną“ ir yra užsikrėtę „įvairiais parazitais, pirmuonimis, kurie nekelia pavojaus tų žmonių (pabėgėlių) organizmuose, bet gali būti pavojingi čia“











