„Dar kartą – gana," – prieš vykdamas apžiūrėti įvykio vietos socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė Strasbūro meras Rolandas Ries. „Ši vieta pati yra atsakas tiems, kurie įvykdė šį bjaurų aktą, nes ji simbolizuoja tiek nacių režimo prievartą ir siaubą, tiek Prancūzijos žmonių pasipriešinimo galią," – pridūrė jis. Senoji sinagoga – pagrindiniai Strasbūro žydų bendruomenės maldos namai – 1940 metų rugsėjo 30 dieną buvo „Hitlerio jaunimo“ („Hitlerjugend“) organizacijos narių nusiaubta ir sudeginta iki pamatų. Meras atkreipė dėmesį, kad paminklinis akmuo yra prie Pasaulio tautų teisuolių alėjos, skirtos pagerbti nežydus, kurie, rizikuodami savo gyvybėmis, gelbėjo žydus per holokaustą. „Naujas antisemitinis incidentas mūsų mieste," – socialiniame tinkle „Twitter“ pridūrė vicemeras Alainas Fontanelis. Jis įdėjo nuotrauką, kurioje matyti nuo postamento nuversta didelė marmuro plokštė su užrašu. Vicemeras pranešė, kad merija kartu su policija aiškinasi, kas atsakingas už šį vandalizmo aktą. Tai jau ne pirmas toks išpuolis šiame Prancūzijos regione. Vasario 19-ąją į šiaurės vakarus nuo Strasbūro esančio Kvacenheimo žydų kapinėse ant 96 antkapių dažais buvo užpurkštos svastikos.

