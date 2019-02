„INF sutartis susijusi tik su Rusija. Sprendimas (trauktis iš sutarties) susijusi su Rusija ir jos negebėjimu laikytis sutarties sąlygų“, – pareigūnė sakė per vaizdo konferenciją, atsakydama į klausimą, ar šis sprendimas nėra susijęs su susirūpinimu dėl Kinijos raketų arsenalo. A. Thompson pabrėžė, kad per pastaruosius šešerius metus JAV daugiau kaip 30 kartų vedė derybas su Rusija ir ragino ją laikytis INF sutarties sąlygų. Vis dėlto ji pripažino, kad Kinija, kuri nėra INF sutarties šalis, turi raketų, neatitinkančių šio susitarimo nuostatų. „Jų sistemos neatitiktų INF sutarties standartų. Tai pokalbis ateičiai, bet primenu, kad (padėtis) dėl INF sutarties dabar ir ateinančius šešis mėnesius susijusi būtent su Rusija“, – sakė valstybės sekretoriaus pavaduotoja. Susiję straipsniai: Žlugus INF sutarčiai Latvija ragina siekti naujo tarptautinio susitarimo Trumpo metinėje kalboje – perspėjimas Rusijai: mes neturime pasirinkimo Pasak A. Thompson, Vašingtonas tebelaiko dialogą su Rusija svarbiu sprendžiant ginčą dėl INF. „Dialogas su Rusija lieka svarbus elementas, ir diplomatija lieka esminis pasirinkimas“, – aiškino ji. Pareigūnė pridūrė, kad JAV nepakeitė savo pozicijos dėl „branduolinės ginkluotės kontrolės. „Toliau laikomės savo standartų ir įsipareigojimų“, – pabrėžė ji. „Rusijos atsakomybė – kad toliau būtų reikiamu būdu laikomasi“ INF sutarties, aiškino A. Thompson. Ji sakė, kad kol kas per anksti kalbėti apie JAV ketinimus rengti naują sutartį, į kurią galėtų būti įtrauktos ir kitos šalys. „Iš tikrųjų jis (JAV prezidentas Donaldas Trumpas) sakė, kad Jungtinės Valstijos galbūt pradės, o galbūt nepradės svarstyti naujos sutarties. Apie tai kol kas per anksti kalbėti... Dabar mūsų tikslas – užsitikrinti, kad Rusija laikytųsi INF sutarties“, – sakė A. Thompson. Spalio 20 dieną D. Trumpas pareiškė ketinantis išvesti JAV iš INF sutarties, nes Rusija pažeidinėja šio susitarimo, draudžiančio šalims turėti nuo žemės paleidžiamų raketų, galinčių nuskrieti nuo 500 iki 1,5 tūkst. km, sąlygas. Gruodžio 4-ąją valstybės sekretorius Mike'as Pompeo pareikalavo, kad Rusija sunaikintų arba modifikuotų savo turimas sparnuotąsias raketas 9М729, anot Vašingtono, neatitinkančias INF sutarties sąlygų. Vėliau JAV sugriežtino reikalavimus, kad šio tipo raketos turi būti patikrinamai sunaikintos. Rusija neigia Vašingtono kaltinimus ir tvirtina, kad pačios Jungtinės Valstijos pažeidžia INF sutartį, dislokuodamos Europoje universalius raketų leidimo įrenginius, tinkamus raketoms „Tomahawk“, galinčioms nuskrieti 2,4 tūkst. kilometrų. Maskva taip pat tvirtina, kad sutartį pažeidžia bepiločiai lėktuvai, pasižymintys smogiamuoju potencialu, ir kai kurios raketos taikiniai, naudojamos per priešraketinės gynybos sistemų bandymus bandymus. Praeitą penktadienį D. Trumpas paskelbė, kad Vašingtonas pradėjo pasitraukimo iš INF sutarties procesą, kuris truks šešis mėnesius. Imdamasis atsakomųjų veiksmų Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šeštadienį pareiškė, jog Maskva taip pat traukiasi iš sutarties ir pradeda vystyti naujų tipų ginklus, kurie pažeistų Šaltojo karo laikų susitarimą. Daugelis analitikų nuogąstauja, kad JAV ir Rusijai atsisakius 1987 metais pasirašyto susitarimo, gali kilti naujos ginklavimosi varžybos.

