„Kaip gynybos ministras skelbiu, kad buvo nuverstas režimas, o jo vadovas sulaikytas“, – pareiškė ministras.

A. Ibnoufas taip pat paskelbė, kad vadovavimą Sudanui artimiausiems dvejiems metams perima kariuomenė, suspenduojama šalies konstitucija, uždaromos sienos bei oro erdvė.

O. al Bashiras geležiniu kumščiu vadovavo Sudanui nuo 1989 metų, kai perėmė valdžią per islamistų remtą perversmą.

Pernai gruodį Sudane prasidėjo masiniai protestai prieš O. al Bashirą dėl vyriausybės ketinimų pabranginti duoną, šalį krečiant ekonomikos krizei. Opozicija ragino kariuomenę padėti nuversti autoritarinį lyderį ir atkurti demokratiją.



Pastarosiomis dienomis protestai ypač suaktyvėjo – tūkstančiai demonstrantų budėjo Chartumo centrinėje aikštėje prie kariuomenės štabo komplekso, kuriame taip pat yra prezidento oficialioji rezidencija ir Gynybos ministerija, reikalaudami valstybės vadovo atsistatydinimo. Žiniasklaidos duomenimis, per susirėmimus žuvo mažiausiai 11 žmonių, įskaitant šešis karius.

Įtakinga Sudano žvalgybos tarnyba paskelbė paleidžianti visus šalyje laikomus politinius kalinius, pranešė valstybinė žiniasklaida.

„Nacionalinė žvalgybos ir saugumo tarnyba paskelbė paleidžianti visus politinius kalinius visoje šalyje“, – nurodė valstybinė naujienų agentūra SUNA.

Premjeras suimtas

Sudano premjeras Mohamedas Tahiras Ayala veikiausiai yra areštuotas per numanomą karinį perversmą, ketvirtadienį pranešė arabų televizija „al Arabiya“.

Anksčiau naujienų agentūra „The Associated Press“ citavo du neįvardytus aukšto rango pareigūnus, kad ilgametis Sudano prezidentas Omaras al Bashiras buvo priverstas atsistatydinti, bet numanomo perversmo aplinkybės kol kas neaiškios.

„Pagal naujausius duomenis, Sudano ministras pirmininkas Mohamedas Tahiras Ayala yra areštuotas“, - sakoma žinutėje, paskelbtoje „al Arabiya“ tviterio paskyroje.

