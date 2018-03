Beveik trys tūkstančiai Nacionalinio Suvažiavimo delegatų priėmė pluoštą atitinkamų pataisų Konstitucijoje – už jas balsavo 2958 delegatai, du buvo prieš ir trys susilaikė. Pataisos internete susilaukė neįprastos kritikos bangos, kurią cenzoriai mėgino numalšinti. Šiuo sprendimu užbaigiama kolektyvinio vadovavimo ir tvarkingo valdžios perdavimo era, kurią įvedė buvęs šalies vadovas Dengas Xiaopingas, siekdamas užtikrinti stabilumą po neramaus vieno lyderio – Kinijos komunistų partijos įkūrėjo Mao Zedongo – valdymo. Xi Jinpingas pirmasis atsistojo balsuoti ir įmesti savo biuletenį į raudoną urną. Parlamento nariai plojo po kiekvieno įmesto biuletenio balsuojant už konstitucines pataisas dėl dviejų penkerių metų trukmės prezidento kadencijų panaikinimą. Niekas net ir nesitikėjo, kad parlamentas pasipriešins Komunistų partijos diktatui dėl pirmųjų per 14 metų konstitucinių pataisų. To nebūta nė karto per pusę amžiaus trunkantį Komunistų partijos egzistavimą. „Toks yra primygtinis paprastų žmonių noras“, – agentūrai AFP sakė Kinijos šiaurės rytuose esančios Heilongdziango provincijos delegatas Ju Xiuqinas. 64 metų Xi Jinpingas konsolidavo savo valdžią nuo 2012 metų, kai buvo paskirtas Komunistų partijos generaliniu sekretoriumi. Nors šiame poste kadencijų nėra nustatyta, du jo pirmtakai tvarkingai atsisakė posto praėjus dvejiems metams pagal Deng Xiaopingo įvestą tvarką.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.