Trys asmenys buvo rasti trečiadienį bendrovės „Elk Run Coal“ kasykloje „Rock House Powellton“ netoli Klir Kriko, sakoma valstijos Kalnakasių sveikatos, saugumo ir mokymų tarnybos pranešime. Jame taip pat nurodyta, kad ši kasykla oficialiai nebuvo naudojama. Apie rastų asmenų sveikatos būklę nepranešama. Visus tris iš kasyklos kėlė gelbėtojų brigados. Vėliau televizijos naujienų reportaže buvo parodyta, kaip trys išgelbėti žmonės išlipa iš greitosios pagalbos automobilio ir eina į ligoninę, lydimi teisėtvarkos pareigūnų ir gelbėtojų. Rolio apygardos šerifo tarnyba paskelbė nuo šeštadienio ieškotų žmonių pavardes. Tai buvo 25 metų Kayla Williams iš Arčio, 31 metų Erica Treadway iš Pakso ir 21 metų Cody Beverly iš Doročio. Prie įėjimo į kasyklą buvo rastas paliktas automobilis, kuriuo, kaip manoma, atvažiavo ši grupelė. Klir Klirke gyvenanti K. Williams teta Sandra Scarbro trečiadienį Beklio miesto vietos dienraščiui „The Register-Herald“ sakė, kad šeima „sulaukė savo Kalėdų stebuklo“. „Mes žinome tik tiek, kad ji yra gyva. Esame labai dėkingi, kad ji ir visi jie buvo ištraukti. Mes dėkingi visiems šios bendruomenės nariams, gubernatoriui ir gelbėtojams už tai, ką jie padarė“, – kalbėjo ji. Pasak S. Scarbro, gelbėtojai K. Williams šachtoje rado nepraradusią sąmonės. Pirmadienio vakarą 43 metų Eddie Williamsas iš Arčio pats išėjo iš šios kasyklos. Kol kas neaišku, ar Kayla ir Eddie Williamsas yra giminės. Taip pat nežinoma, kaip ir kodėl jie atsidūrė kasykloje. Gelbėtojai milžiniškais ventiliatoriais pūtė į šachtą gryną orą ir iš jos pumpavo užsistovėjusį vandenį, tačiau jo kiekis vis tiek sunkino gelbėtojų paieškas. Remiantis kasyklų saugumo priežiūros tarnyba, „Rock House Powellton“ kasyklos šachtos nebuvo eksploatuojamos dvejus metus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.