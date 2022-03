Vakarų vienybė susvyravo ties vienu Rusijai svarbiu klausimu

Joe Bidenas, Emmanuelis Macronas, Olafas Scholzas ir Borisas Johnsonas patvirtino savo pasiryžimą toliau didinti neišprovokuotos ir nepagrįstos invazijos į Ukrainą kainą Rusijai, teigiama pranešime.

.@POTUS held a secure video call today with President Macron, Chancellor Scholz, and Prime Minister Johnson. The leaders affirmed their determination to continue raising the costs on Russia for its unprovoked and unjustified invasion of Ukraine. pic.twitter.com/mgLIZAU2K8