„Mes dar pamatysime per ateinančias kelias savaites, ar Ukraina turi vilties pasiekti ryškesnio progreso. Tik jiems, jeigu nori tikrai matomo progreso, reikia pakeisti konflikto balansą. Kad tai ir įvyks, tikimybė labai jau menka“, – CNN sakė vienas įtakingas Vakarų diplomatas.

„Mūsų ataskaita – šaltas dušas. Teko prisiminti, su kokiais iššūkiais jie susiduria. Dabar – pats sunkiausias karo etapas“, – sako Amerikos parlamentaras, demokratas Mike‘as Quigley‘is, neseniai grįžęs iš susitikimų Europoje su Amerikos karo vadais, talkinančiais Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms.

Šiuo metu pagrindinis iššūkis Ukrainos pajėgoms yra sunkumai, patiriami bandant prasiveržti pro Rusijos daugiasluoksnę gynybą rytinėse ir pietinėse šalies teritorijose, kur paslėpta dešimtys tūkstančių minų ir visas tinklas apkasų. Ukrainos pajėgoms ten teko patirti skaudžių nuostolių, dėl ko Ukrainos vadams teko dalinių pergrupuoti ir taip sumažinti aukų skaičių, rašo CNN.

„Rusai turi užsitikrinę ne vieną gynybos liniją, o Ukrainos pajėgos neįveikia net pirmosios. Jeigu intensyviai kovotų ir ateinančias kelias savaites, jeigu per pastarąsias aštuonias nebus jokio proveržio, kokia tikimybė, kad jiems su praretėjusiomis pajėgomis jis pavyks? Sąlygos labai sudėtingos“, – konstatuoja vienas įtakingas Vakarų diplomatas.

Amerikos atstovas teigia, kad Jungtinės Valstijos labai gerai supranta, su kokiais sunkumais susiduria Ukrainos pajėgos, tačiau vilties dėl sugrįšiančio progreso nepraranda: „Visi suprantame, kad bus tik sunkiau ir procesas vyks lėčiau, nei kad visi norėtų, įskaitant ir pačius ukrainiečius, bet, nepaisant visko, mes ir toliau tikime, kad tereikia tinkamo laiko ir aplinkybių, o tada progresas bus.“

Dauguma ekspertų perspėja, kad, nenumaldomai artėjant rudeniui, kai oras bjurs, o kovos veiksmai bus vis sudėtingesni, Ukrainai lieka vis mažiau progų užsitikrinti proveržį.

Be to, anot Vakarų pareigūnų, lėtas progresas į dienos šviesą ištraukė sunkumus, kurių kyla transformuojant Ukrainos pajėgas į mišrius mechanizuotus kovos dalinius. Kartais mokymai, kaip naudotis vakarietiškais ginklais ir tankais, tetrunka aštuonias savaites, o tai akivaizdžiai per trumpai.

Kaip rašo CNN, progreso stygius – viena iš priežasčių, kodėl ukrainiečiai dažniau smūgiuoja Rusijos teritorijos viduje, nes taip bandoma atskleisti Rusijos pažeidžiamumą, savo JAV kariuomenės atstovas.

Pareigūnai teigia, kad lūkesčiai Ukrainos kontrpuolimo pradžioje buvo „nerealūs“ ir dabar prisideda prie Vakarų spaudimo Ukrainai pradėti taikos derybas, įskaitant teritorinių nuolaidų svarstymą. Kai kurie pareigūnai baiminasi, kad didėjantis atotrūkis tarp lūkesčių ir rezultatų net gali sukelti susiskaldymą aljanse, kuris per beveik dvejus karo metus išliko stabilus.