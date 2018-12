Armijos išplatintame pranešime rašoma, kad per ataką šalia Ofros nausėdijos į šiaurę nuo Jeruzalės, nukentėjo mažiausiai šeši žmonės. Vienos iš nukentėjusiųjų, 30 metų moters, būklė yra sunki. Per išpuolį sužeisti žmonės buvo nuvežti į ligonę Jeruzalėje. Tai buvo pirmoji ataka Vakarų Krante nuo lapkričio 26 dienos išpuolio, kai palestinietis automobiliu įsirėžė į Izraelio karių grupę ir tris iš jų sužeidė. Kiek vėliau tą palestinietį nukovė Izraelio pajėgos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.