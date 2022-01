Izraelio kariuomenė kol kas nesureagavo į naujienų agentūros AFP prašymą pateikti komentarų.

Apie 30–40 Izraelio karių priešaušriu dalyvavo operacijoje Džildžilijos kaime, esančiame šiauriau Ramalos, AFP sakė meras Fuadas Moutee.

Anot jo, Omaras Abdulmajeedas Asadas ir kiti jo šeimos nariai buvo sustabdyti karių, kai važiavo namo aplankę giminaičius.

„Jie sustabdė automobilius kaimo centre, suėmė juose buvusius keleivius ir uždėjo jiems antrankius“, – pareiškė F. Moutee.

Kariams pasitraukus, kaimo gyventojai statomame pastate rado O. A. Asado kūną.

Palestiniečių sveikatos apsaugos ministerija trumpu pareiškimu patvirtino mero pateiktą įvykių versiją ir pridūrė, kad vyras mirė nuo „širdies smūgio“.

Apie jo mirtį pranešta, antradienį netoli Ramalos esančiame Birzeito universitete studentams susirėmus su kariais. Be to, netoli vienos žydų nausėdijos per tyčinį įsirėžimą automobiliu nukentėjo izraeliečių karys.

Palestiniečių gyvenvietėse Vakarų Krante dažnai kyla susirėmimai, kai žydų valstybės kariai atvyksta suimti įtariamųjų.

Izraelis okupavo šią teritoriją 1967 metais per Šešių dienų karą. Neskaitant aneksuotos Rytų Jeruzalės, Vakarų Krante esančiose gyvenvietėse, pagal tarptautinę teisę laikomose neteisėtomis, šalia daugiau kaip 2,9 mln. palestiniečių gyvena apie 475 tūkst. izraeliečių.