22 metų Mohammadas Habali buvo nušautas per Izraelio pajėgų nakties reidą Tulkaremo mieste Vakarų Kranto šiaurėje, pranešė palestiniečių oficialioji naujienų agentūra „Wafa“. Vienas tame rajone esantis medikas sakė, kad M. Habali kulka pataikė į galvą. Izraelio armija pranešė tirianti incidentą. Izraelis reguliariai rengia reidus Vakarų Krante ir sako, jog tai būtina norint sulaikyti nusikaltėlius ir potencialius atakų vykdytojus. Palestinos Autonomija, turinti ribotą savivaldą kai kuriose Vakarų Kranto dalyse, sako, kad tokie reidai yra Izraelio pasirašytų susitarimų pažeidimas.

