Karys „užkirto kelią šiam išpuoliui, nes identifikavo teroristą, mėginusį smogti peiliu civiliams ir IDF (Izraelio gynybos pajėgų) karininkui“, rašoma Izraelio armijos išplatintame pranešime apie incidentą prie Kirjat Arbos nausėdijos šalia Hebrono. „Karys paleido ugnį į teroristą ir jį neutralizavo. Jis buvo išgabentas į ligoninę. Izraeliečiai civiliai ir IDF kariai nenukentėjo“, – priduriama pranešime. Kariuomenės atstovė spaudai naujienų agentūrai AFP sakė, kad ataką mėgino surengti palestinietis. Po incidento nufilmuotoje vaizdo medžiagoje matyti, kad jis nesunkiai sužeistas. Panašaus pobūdžio palestiniečių išpuolių banga prasidėjo 2015 metais. Tokių atakų pastaraisiais metais sumažėjo, tačiau būgštaujama, kad gali kilti nauja jų banga. Spalio 22 dieną buvo nušautas palestinietis, peiliu puolęs grupę žydų karių netoli Hebrono.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.