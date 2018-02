Per incidentą prie įvažiavimo į Karmei Curo nausėdiją, esančią į šiaurę nuo Hebrono, apsaugininkas buvo lengvai sužeistas, sakoma kariuomenės pranešime. Kitas apsaugininkas pradėjo šaudyti į užpuoliką ir jį nukovė. Daugiau informacijos apie palestiniečio tapatybę nebuvo paskelbta. Pirmadienį per išpuolį prie Arielio nausėdijos okupuotame Vakarų Krante kitas izraelietis buvo nudurtas. Antradienį vakare, akivaizdžiai ieškodamos užpuoliko, Izraelio pajėgos surengė surengė reidą Vakarų Kranto mieste Nabluse ir išprovokavo susirėmimus, per kuriuos žuvo vienas palestinietis. Palestiniečių teritorijose padidėjusi įtampa tvyro nuo gruodžio 6-ąją paskelbto kontroversiško JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimo pripažinti Jeruzalę Izraelio sostine. Nuo tada žuvo mažiausiai 23 palestiniečiai – daugiausiai per susirėmimus su izraeliečių pajėgomis. Per šį laikotarpį taip pat žuvo du izraeliečiai.

