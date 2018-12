Demonstrantai planavo išreikšti palaikymą „Hamas“ šio judėjimo įkūrimo metinių proga. Aktyvistai paskelbė socialiniuose tinkluose vaizdo įrašų, kuriuose matyti, kaip šiame pietiniame mieste saugumo pajėgų pareigūnai lazdomis muša tiek protestavusius vyrus, tiek moteris. Tuo metu kiek šiauriau centrinio Ramalos miesto esančios Džalazuno pabėgėlių stovyklos izraeliečių pajėgos nušovė vieną palestinietį, paskelbė palestiniečių sveikatos apsaugos ministerija. Vyrui, kurio vardo ministerija kol kas neatskleidė, kulkos pataikė į pilvą. Smurtas prasiveržė ir šiauriniame Vakarų Kranto mieste Nabluse, kur, kaip informavo liudininkai, kitiems grupuotėms priklausantys protestuotojai susirėmė su „Hamas“ demonstrantais, šiems iškėlus savo vėliavą. Palestiniečių policijos atstovas Adnanas al Damiri patvirtino, kad šie protestuotojai neleido įvykti Hebrone planuotam „Hamas“ šalininkų mitingui, kurio dalyviai iš pradžių ketino demonstruoti prieš Izraelį. „Tačiau „Hamas“... miesto centre demonstravo prieš Palestinos Autonomiją (PA) ir jos saugumo tarnybas, o ne prieš (Izraelio) okupaciją“, – pridūrė jis. Prezidento Mahmudo Abbaso ir partijos „Fatah“ vadovaujama PA glaudžiai bendradarbiauja su Izraelio saugumo pajėgomis, o „Hamas“ nuo 2008-ųjų tris kartus kariavo su žydu valstybe. Šio islamistų judėjimo kuopelės tebeveikia Vakarų Krante, nors PA ir Izraelis siekia juos likviduoti. Ketvirtadienį vienoje Vakarų Kranto nausėdijos autobusų stotelėje pradėjus šaudyti vienam vyrui žuvo du Izraelio kariai, o dar du izraeliečiai buvo sužeisti. „Hamas“ pripažino, kad neseniai surengė dvejas šaudynes Vakarų Krante, bet kol kas neprisiėmė atsakomybės už ketvirtadienį įvykdytus išpuolius. „Hamas“ kontroliuoja Gazos Ruožą nuo 2007-ųjų, kai šis islamistų judėjimas išstūmė iš anklavo M. Abbaso šalininkus. Nuo to laiko abi organizacijos smarkiai nesutaria. Mėgindama sumažinti įtampą Egipto saugumo pareigūnų delegacija vėlai ketvirtadienį apsilankė Vakarų Kranto pagrindiniame mieste Ramaloje, kur susitiko su M. Abbasu.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.