Palestiniečio mirtį konstatavo į įvykio vietą atvykę medikai, nurodė Palestinos Raudonasis Pusmėnulis. Minėti trys kariai buvo lengvai sužeisti, jų būklė stabili, pranešė Izraelio kariškiai. Incidentas įvyko į šiaurę nuo Hebrono miesto. Vienas Raudonojo Pusmėnulio atstovas sakė naujienų agentūrai AFP, kad Izraelio kariai nušauto palestiniečio, kurio vardas dar nėra paviešintas, kūną paėmė iš palestiniečių greitosios pagalbos automobilio ir perkėlė į savo karinę mašiną. Izraelio kariuomenė nurodė, kad palestinietis nukreipė automobilį į karius, „atliekančius inžinerinius darbus kelyje tarp Beit Umaro ir Arubo“ Vakarų Kranto pietuose. Kitas „patruliavęs karys šaudė teroristo kryptimi ir jį neutralizavo“, sakoma kariuomenės pranešime. 2015 metais buvo kilusi pavienių palestiniečių išpuolių prieš izraeliečius banga. Per tokias atakas užpuolikai dažniausiai badydavo aukas peiliais arba nukreipdavo į jas savo mašinas, bet vėliau tokių incidentų sumažėjo.

