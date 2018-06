Vienas palestinietis šeštadienį mėgino nedideliu traktoriumi rėžtis į Izraelio karius okupuoto Vakarų Kranto pietiniame Hebrono mieste ir buvo nukautas, pranešė kariuomenė. „35 metų teroristas iš Beit Umaro, esančio į šiaurės vakarus nuo Hebrono, mėgino suvažinėti (Izraelio) karininką ir kareivį nedideliu traktoriumi „Bobcat“, – informavo kariškiai, patikslinę ankstesnį pranešimą, kuriame buvo nurodyta, kad užpuolikas vairavo lengvąjį automobilį. Kariai įsakė vairuotojui sustoti, bet „teroristas apsisuko ir toliau važiavo, ketindamas atakuoti šalimais buvusius civilius“, sakoma pranešime. Vienas karys, buvęs ant gretimo pastato stogo, pamatė kas vyksta ir „pradėjo šaudyti į teroristą, ir šis buvo nukautas“. Susiję straipsniai: Jėzaus krikšto vietoje bus surengta išminavimo operacija JT svarsto galimybę pasiųsti į Gazą karo nusikaltimų tyrimo grupę Nei Izraelio kariuomenė, nei palestiniečių pareigūnai įtariamo užpuoliko vardo dar nepaskelbė. Hebronas yra vienintelis Vakarų Kranto palestiniečių miestas, turintis žydų bendruomenę. Ją sudaro keli šimtai izraeliečių naujakurių, gyvenančių griežto saugumo sąlygomis maždaug 200 tūkst. palestiniečių kaimynystėje. Per kitą nesusijusį incidentą penktadienį 21 metų palestinietė buvo nušauta Izraelio karių Gazos Ruože netoli pasienio tvoros, kur pastarosiomis savaitėmis vyko audringos masinės demonstracijos ir neretai prasiverždavo smurtas. Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos savanorė Razan al Najjar, tuo metu vilkėjusi baltą medikės uniformą, buvo nušauta į krūtinę. Pasak Sveikatos apsaugos ministerijos, penktadienį per susirėmimus nuo palestiniečių ugnies nukentėjo dar apie 40 palestiniečių. Šeštadienį Izraelio kariškiai pareiškė, kad tokie incidentai kaip R. al Najjar žūtis, „kai civiliai esą nukaunami IDF ugnies, yra nuodugniai ištiriami atitinkamo lygio vadų ir patikrinami Generalinio štabo mechanizmo faktams įvertinti“.

