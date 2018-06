„Teroristas mėgino savo transporto priemone suvažinėti IDF (Izraelio gynybos pajėgų) karius, buvusius toje vietoje. Atsakydami kariai paleido šūvių teroristo link ir jį nukovė. Nė vienas IDF karys nesužeistas“, – sakoma kariškių pranešime. Vienas kariuomenės atstovas sakė naujienų agentūrai AFP, kad įtariamas užpuolikas buvo palestinietis. Penktadienį 21 metų palestinietė buvo nušauta Izraelio karių Gazos Ruože netoli pasienio tvoros, kur pastarosiomis savaitėmis vyko audringos masinės demonstracijos ir neretai prasiverždavo smurtas. Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos savanorė Razan al Najjar (Razan Nadžar), tuo metu vilkėjusi baltą medikės uniformą, buvo nušauta į krūtinę. Susiję straipsniai: Jėzaus krikšto vietoje bus surengta išminavimo operacija JT svarsto galimybę pasiųsti į Gazą karo nusikaltimų tyrimo grupę Pasak Sveikatos apsaugos ministerijos, penktadienį per susirėmimus nuo palestiniečių ugnies nukentėjo dar apie 40 palestiniečių. Šeštadienį Izraelio kariškiai pareiškė, kad tokie incidentai kaip R. al Najjar žūtis, „kai civiliai esą nukaunami IDF ugnies, yra nuodugniai ištiriami atitinkamo lygio vadų ir patikrinami Generalinio štabo mechanizmo faktams įvertinti“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.